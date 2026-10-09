Atención Psicológica Gratuita en CDMX: Opciones Sin Costo para Cuidar tu Salud Mental

La salud mental es fundamental para el bienestar general, por lo que cualquier alteración pone en riesgo nuestro equilibrio individual, familiar y social.

Es por eso que cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, que tiene como objetivo concientizar sobre los problemas relacionados con este tema y movilizar esfuerzos para ayudar a mejorarla.

Este año, el tema elegido es “Escuchemos a las personas con experiencia vivida: voces reales, cambio real”, una oportunidad para que las vivencias y conocimientos de quienes han pasado por trastornos mentales guíen los servicios y las decisiones de políticas públicas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se trata de un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, aprender y trabajar adecuadamente, así como integrarse en su entorno.

Muchas son las circunstancias que pueden afectar la salud mental, sin embargo, hay personas más vulnerables debido a que están expuestas a circunstancias adversas como la pobreza, la violencia, las discapacidades y las desigualdades, señala la OMS.

Otro de los graves problemas para las personas con afectación en su salud mental es que sufren estigmatización, discriminación y violaciones de los derechos humanos; además, de una deficiente o nula atención especializada.

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Atención gratuita en CDMX

La depresión es uno de los trastornos de salud mental más comunes y graves que existen, más de 300 millones de personas en el mundo la padecen, se trata de la principal causa de discapacidad psicosocial, no siempre se ve, pero sí se puede sentir; es importante destacar que es más frecuente en mujeres que en hombres y puede llegar hasta el suicidio.

En México, 3.6 millones de personas adultas padecen depresión, de ellas, 1% son casos severos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud del Gobierno federal. Se trata de un trastorno mental caracterizado por disminución del estado de ánimo, sentimientos de tristeza, dificultad para concentrarse y alteraciones en el patrón de sueño y apetito.

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Ante este panorama, se han impulsado iniciativas para que la población tenga atención oportuna y gratuita. En la Ciudad de México existen programas enfocados en trastornos mentales.

La Línea de la Vida es un espacio de orientación telefónica especializado en salud mental y adicciones, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Solo debes llamar al 800-911-2000 y un profesional te escuchará y orientará.

Otra opción es Locatel, un servicio público de contacto ciudadano que brinda servicio psicológico gratuito que orienta y acompaña a las personas que lo necesitan, ya sea en una sola ocasión o mediante el servicio terapéutico con seguimiento. Debes comunicarte al *0311 o al 55 5658 1111 y solicitar el servicio psicológico o a través del chat las 24 horas, los 365 días del año.

También puedes acercarte a los módulos de salud mental de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, ubicados en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Además, desde 2022, el Programa IMSS-Bienestar implementa el Servicio de Atención Integral a la Salud Mental (SAISMe) que brindar servicios de atención a pacientes con trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias, de forma oportuna, continua y multidisciplinaria.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México también ofrece apoyo psicológico las 24 horas del día los 7 días de la semana, a través de llamada telefónica, chat o videollamada, también hay sesiones presenciales. Puedes recibir de 9 a 12 sesiones de terapia psicológica sin costo, comunicandote al 55 5533-5533 para agendar una cita.

Desde 2016, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) implementó el programa “Salvemos Vidas”, que busca prevenir los casos de suicidio dentro del Metro y atender las crisis emocionales. Opera a través de un protocolo multidisciplinario diseñado para detectar y actuar de manera oportuna ante situaciones de riesgo. Durante 10 años de operación, se han realizado 920 intervenciones a usuarios en situación de crisis emocional o con pensamiento suicida. Cuenta con un brigadas en estaciones estratégicas que brindan asesoría y un módulo fijo en la estación Juárez de la Línea 3.

La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) brinda servicios de psicoterapia en línea, que es confidenciales y sin costo, con el objetivo de tratar padecimientos como la depresión, la ansiedad y las adicciones. Se trata del Laboratorio de Enseñanza Virtual y Ciberpsicología (LEVyC), que implementa programas para abordar diversas problemáticas, incluyendo el trastorno obsesivo-compulsivo, el miedo a hablar en público y la prevención de conductas adictivas en jóvenes a partir de los 14 años, con especial énfasis en sustancias como el fentanilo.

Además de los trastornos comunes, la oferta de salud mental gratuita incluye asesoría para víctimas de violencia, atención al estrés postraumático y tratamiento para la adicción a las redes sociales. Si requieres terapia graruita solo debes entrar a la página de LEVyC y responder un cuestionario.

Otra excelente opción y a bajo costo es la Clínica de Salud Mental del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, sin embrago, el servicio solo es para la comunidad universitaria.

Recuerda que identificar nuestras emociones y hablar de ellas es muy importante, así como recibir atención oportuna y especializada.

Con información de N+

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