Salud

Atención Psicológica Gratuita en CDMX: Opciones Sin Costo para Cuidar tu Salud Mental

La depresión es uno de los trastornos de salud mental más comunes y graves que existen en el mundo

Usuarios del MetroUsuarios del Metro. Foto: N+

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El Día Mundial de la Salud Mental nos recuerda la importancia de escuchar a quienes han vivido trastornos. En CDMX, hay recursos gratuitos para apoyar tu bienestar. Conoce más y actúa.

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