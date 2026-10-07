Apuesta UdeG por Uso de la Tecnología para Cuidar la Salud Mental de sus Estudiantes

Mientras el país debate si los celulares deben salir de las aulas, la Universidad de Guadalajara apuesta por el uso de la tecnología para cuidar la salud mental de sus estudiantes.

La institución puso a disposición de toda su comunidad, herramientas de inteligencia artificial como punto de acompañamiento psicológico.

Fátima y Orlando son estudiantes de veterinaria del Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.

Ante las tareas demandantes de los últimos semestres de su carrera, ambos admiten que han recurrido a la inteligencia artificial más allá de un apoyo académico.

“ Yo lo utilizo mucho porque es un punto muy neutro. En cuestión de alguna persona que me gusta, me interesa, estoy intentando acercarme o algo por el estilo y le pido algún consejito o algo con qué empezar una conversación” indicó Orlando.

Para ambos, una ventaja es la supuesta confidencialidad de la herramienta.

“En ocasiones porque son cosas que me dan pena o son más personales, platicarlo con una inteligencia artificial se queda pues realmente conmigo”, aseguró Fátima.

Y también recurren a ella, dicen, por falta de tiempo.

“La tenemos al alcance, literalmente sacas el celular, te metes a la aplicación y ya quedó, soy una persona algo ocupada, no tengo el tiempo para sentarme”, indicó Orlando.

12% de los alumnos de la UdeG utiliza la inteligencia artificial con fines psicológicos y de apoyo emocional, según un estudio realizado entre la comunidad del Centro Universitario de los Altos.

Héctor Adrián Limón Fernández, investigador del Centro Universitario de los Altos de la UdeG explicó:

“Los estudiantes que tienen menor bienestar psicológico aparentemente lo usan más, y ahí puede ser nuestra población de riesgo”.

“Es ese amigo imaginario que me está dando las respuestas que yo necesito escuchar, que probablemente en casa no me las van a dar. Termino confiando 100% en la IA”, señaló Juan Carlos Plascencia, coordinador de Maestría del Centro Universitario de los Altos.

Los académicos advierten sobre los peligros de usar la IA como sustituto de un amigo, familia o una red de apoyo.

"Lo que a la universidad le preocupa, es que perdamos el contacto de humano a humano”, aseguró el investigador Héctor Adrián Limón Fernández.

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La institución educativa tiene programas de contención emocional inmediata, como Suéltalo, dos unidades móviles itinerantes que visitan prepas y centros universitarios con personal capacitado en atención psicológica primaria.

“Digamos que es un escuchadero itinerante. La escucha activa te permite contención y permite que si lo necesitas hay una derivación a atención psicológica de tu centro o a la atención de primer contacto en casos de violencia”, señaló Érika Loyo, defensora de Derechos Universitarios UdeG.

También hay un chat con inteligencia artificial llamado Leo, de atención psicológica personalizada.

Marco Antonio Pérez Cisneros rector del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, precisó:

“Tú puedes elegir se hablas con Leo o hablas con Leoncia. Después empieza las preguntas en el chatbot se empiezan a detectar parámetros que sí pueden detectar una situación aguda o una situación crítica, si esta situación es detectada entonces de inmediato te dirige ya un profesional”.

Además, la primera generación de la carrera de Inteligencia Artificial y Ciencia de los Datos creó un proyecto piloto llamado Equilibrium, en el que se emula el cuidado de un jardín, y busca que la IA sea una herramienta de reconexión, lejos del uso comercial que ofrece el mercado actual.

“El jardín va a funcionar como sistema de rachas como Duolingo u otras aplicaciones con base a tu actividad, Equi va haciendo crecer un plantita, para crear un tipo de bosque virtual en donde tu puedas saber si tu compañero y o tu amigo está pasando por un buen momento o no”, explicó Emanuel Martínez, estudiante de Inteligencia Artificial de la Universidad de Guadalajara.

Con información de Gloria Murata y Fernando Guillén.

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