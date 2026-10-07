Educación

Apuesta UdeG por Uso de la Tecnología para Cuidar la Salud Mental de sus Estudiantes

La Universidad de Guadalajara puso a disposición de toda su comunidad, como punto de acompañamiento psicológico, herramientas de inteligencia artificial

UdeG apuesta por tecnología para cuidar la salud mental de estudiantesFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+