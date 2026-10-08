Alistar Mochila de Emergencia y Ubicar Refugio: Llamado Urgente por Tormentas Isaias y Simon

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), hizo un llamado urgente por la presencia del huracán Isaias, en el Atlántico, y la tormenta tropical Simon, en el Pacífico.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el huracán Isaias, el primero de la temporada en Atlántico, continuará intensificándose sobre el centro y norte del Golfo de México. Su amplia circulación ocasionará lluvias puntuales intensas en Chiapas, Campeche y Yucatán; puntuales muy fuertes en Veracruz, Tabasco y Quintana Roo; así como intervalos de chubascos en el noreste y centro del país.

Se espera que Isaias se intensifique rápidamente y lleve vientos fuertes y una peligrosa marejada ciclónica a la franja nororiental de Florida, el sur de Alabama y el sur de Mississippi, en Estados Unidos, cuando toque tierra en la costa norte del Golfo el viernes por la noche o muy temprano el sábado.

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Además, el ingreso de humedad asociado con la circulación de la tormenta tropical Simon, que podría evolucionar a huracán hoy por la tarde, y un canal de baja presión generarán precipitaciones puntuales torrenciales en Guerrero; puntuales intensas en Oaxaca; puntuales muy fuertes en Michoacán, Estado de México, Ciudad de México y Puebla; así como chubascos con lluvias puntuales fuertes en el occidente, norte y centro del territorio mexicano. Un segundo canal de baja presión provocará chubascos en Baja California Sur.

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Cabe recordar que Simon se formó ayer, 7 de octubre, y se prevé que se convierta en un poderoso huracán categoría 4, aun más fuerte que Rachel, de categoría 3, de acuerdo con los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Centro Nacional de Huracanes estadounidense (NHC, por sus siglas en inglés).

Mochila de emergencia

La CNPC advirtió que las precipitaciones pueden incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como provocar deslaves e inundaciones en zonas bajas, por lo que exhortó a la ciudadanía a identificar los refugios temporales más cercanos a su domicilio y las rutas de evacuación seguras establecidas en su comunidad.

Algo muy importante es tener lista una mochila de emergencia que contenga documentos oficiales en una bolsa plástica sellada, linterna, radio portátil con pilas, agua embotellada, alimentos no perecederos y un botiquín de primeros auxilios.

También se recomienda evitar cruzar ríos, arroyos, vados o zonas inundadas a pie o en vehículo, ya que la fuerza del agua puede arrastrar personas y unidades con facilidad.

Asimismo, atender oportunamente las recomendaciones de evacuación preventiva y acudir al refugio temporal o con familiares en una zona segura, en caso de habitar una zona de riesgo, de ladera o susceptible a deslaves.

Con información de N+

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