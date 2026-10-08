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Alistar Mochila de Emergencia y Ubicar Refugio: Llamado Urgente por Tormentas Isaias y Simon

Los ciclones tropicales provocarán lluvias en varios estados del país

Afectaciones por huracán Polo en MichoacánAfectaciones por huracán Polo en Michoacán. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Tormentas Isaias y Simon amenazan con lluvias intensas en México. La CNPC recomienda preparar una mochila de emergencia y conocer rutas de evacuación. Evita cruzar zonas inundadas y mantente seguro.

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