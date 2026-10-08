Réferi que Murió en el Ring Era Padre de un Policía Auxiliar de Puebla

Luego de la muerte del réferi Gerardo Germán Pineda, conocido como ‘El Búho’, durante una función de Lucha Libre, salió a relucir el parentesco que tiene con Gerardo Alfonso Germán de los Santos quien es campeón de artes marciales y elemento de la Policía Auxiliar de Puebla.

El hijo del réferi tiene medio año de haber ingresado a la Policía Auxiliar de Puebla y destaca por tener amplia trayectoria en las artes marciales.

Es licenciado en derecho, en mayo y agosto de 2026 obtuvo campeonatos internacionales en Honduras y Guatemala; además, recibió el reconocimiento “Guerrero águila” tras alcanzar el subcampeonato en San Luis Potosí y suma diversas medallas en competencias nacionales.

De acuerdo a Gerardo Alfonso Germán los momentos más difíciles son poder adaptar sus tiempos, esto mencionó: "Después de cada compromiso dentro de la corporación salía y me iba a preparar al gimnasio no importaba la hora ni el día así hiciera calor frío o estuviera lloviendo".

Pero más allá de los logros, hoy el dolor embarga a su familia por la muerte de su padre quien era el réferi Gerardo Germán Pineda, conocido como ‘El Búho’, quien murió durante una función de lucha libre en Mineral de La Reforma en Hidalgo.

El hombre de 75 años de edad le habrían hecho la maniobra llamada “martinete” por parte del luchador contrincante durante la lucha estelar, lo que ocasionaría después la muerte.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Muere en el Ring el Réferi ‘El Búho’ durante Función de Lucha Libre en Hidalgo

José Ángel N.L., mejor conocido como 'El hijo de Fishman' fue detenido por realizar esta acción catalogada en México como técnica prohibida, por lo que ahora será juzgado ante la ley por el homicidio culposo.

Cabe destacar que la Arena 11 de Julio fue clausurada luego de esta lucha pues el inmueble carecía de permiso para efectuar la función.

Con información de Ana Celia Lara

MCS