Seguridad

Réferi que Murió en el Ring Era Padre de un Policía Auxiliar de Puebla

Luego de la muerte de El 'Búho', se dio a conocer su parentesco con el guardia quien también es campeón internacional de artes marciales

Gerardo Alfonso Germán de los Santos policía auxiliar y campeón en artes marciales.Gerardo Alfonso Germán de los Santos. Foto: Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana

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El réferi conocido como 'El Búho' muere en lucha libre. Su hijo, policía auxiliar y campeón de artes marciales, enfrenta el dolor.

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