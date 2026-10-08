Sociedad

Detienen a 'El Hijo de Fishman' por Muerte de Réferi de 75 Años durante Lucha

En plena lucha, el réferi recibió maniobra conocida como “martinete”, catalogada en México como técnica prohibida

Detienen a 'Hijo de Fishman' por Muerte de Réferi de 75 Años al Aplicarle la 'Técnica Prohibida'El luchador 'El Hijo de Fishman' durante una presentación. Foto: Facebook Hijo de Fishman

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