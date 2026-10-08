Detienen a 'El Hijo de Fishman' por Muerte de Réferi de 75 Años durante Lucha

El luchador independiente José Ángel N.L., mejor conocido como “El hijo de Fishman”, fue detenido tras la muerte en el ring del réferi Gerardo Germán Pineda, “El Búho”, de 75 años, durante una función en Hidalgo en la que presuntamente aplicó la maniobra conocida como “martinete”, catalogada en México como técnica prohibida.

El arresto ocurrió durante la madrugada de este miércoles en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, en Mineral de la Reforma, Hidalgo, bajo investigación de la Procuraduría local por el delito de homicidio culposo.

De acuerdo con el reporte de testigos, en plena lucha entre “El Hijo de Fishman” y “Máscara Sagrada NG”, el réferi recibió, de parte del luchador detenido, el castigo bautizado como Package Piledriver, que se trata de una variante del martinete.

El adulto mayor se desvaneció y quedó tendido en el cuadrilátero, la función fue detenida para recibir atención de los cuerpos de emergencia, quienes confirmaron el deceso.

Luego del incidente, fue clausurada la Arena 11 de Julio al hallarse que el inmueble carecía de permiso para efectuar la función.

Horas después se hizo oficial el caso con un comunicado de la empresa “El Patrón Espectáculos Lucha Libre”, en el que lamentó el fallecimiento del réferi.

“Nuestra empresa se encuentra atenta al desarrollo de la situación y ha dispuesto acompañamiento y asistencia jurídica para El Hijo de Fishman, a fin de que el proceso correspondiente se lleve a cabo conforme a derecho”.

También aseguró estar al pendiente de la situación y daba asistencia jurídica al luchador involucrado.

El abogado y representante legal de la empresa mantiene contacto con la familia del señor Gerardo Pineda, “El Búho”, y con sus representantes legales, para llevar el caso de la mejor manera y garantizar el respeto a todas las partes involucradas”.

Respecto a la trayectoria de “El hijo de Fishman”, cuenta con al menos 17 años en los cuadriláteros de manera independiente.

El caso ha cobrado notoriedad en redes sociales, porque supuestamente el deportista de 36 años habría aplicado el martinete a un adulto mayor, uno de los castigos más peligrosos en la lucha libre profesional porque puede ocasionar múltiples lesiones y la muerte al azotar la cabeza del contrincante en la lona.

En ciudades como Tijuana, Monterrey y Ciudad de México se puede descalificar al gladiador que lo ejecute en las funciones de lucha libre.

HVI