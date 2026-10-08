¿Cuándo es el GP de México 2026 y Cuántos Días Dura? Fechas de la F1 en el Autódromo

El décimo mes es especial por la celebración de una de las festividades más esperadas del año, pero también porque marca la llegada de la Fórmula 1 (F1) a nuestro país, por ello acá te decimos cuándo es el Gran Premio de México y todas las fechas en que habrá actividades relacionadas a la máxima competición de automovilismo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la CDMX.

Cada vez falta menos para el GP de México 2026 y la edición de este año va a estar marcada por el show run de Checo Pérez en Reforma, evento a cargo de Cadillac que marca el regreso del piloto tapatío a tierra mexicanas tras un año de ausencia de la F1.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. 'Checo' Pérez Agradece a la Selección Mexicana por Unir a México durante el Mundial 2026

¿Cuándo es el Gran Premio de México 2026?

El GP de México 2026 se realiza el domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, inmueble ubicado en la Ciudad de México. La carrera va a dar inicio en punto de las 14:00 horas (2 de la tarde tiempo del centro).

Para todos los fanáticos del automovilismo que desean asistir al Gran Premio en la Ciudad de México, en una nota previa ya te mostramos la lista de precios por zona para la carrera de Fórmula 1 2026. Los precios van desde los 9,900 hasta los 30,500 pesos.

Fechas de la F1 en México 2026

Aunque el gran premio es el evento que nadie quiere perderse, la Fórmula 1 también cuenta con otras actividades, como las prácticas libres y la prueba de clasificación, que sirve para conformar la parrilla de salida con el lugar en que va a salir cada piloto en la carrera principal. Las fechas de cada actividad son las siguientes:

Práctica libre 1: Viernes 30 de octubre 2026, de 12:30 a 13:30 horas.

Práctica libre 2: Viernes 30 de octubre 2026, de 16:00 a 17:00 horas.

Práctica libre 3: Sábado 31 de octubre 2026, de 11:30 a 12:30 horas del mediodía.

Clasificación: Sábado 31 de octubre 2026, de 15:00 a 16:00 horas.

GP de México: Domingo 1 de noviembre 2026, a las 14:00 horas.

Antes de que comiencen las actividades de la F1 en México se va a realizar el show run de Checo Pérez en Reforma. La cita es el miércoles 28 de octubre 2026. La exhibición empieza en la glorieta de la Diana Cazadora y llega hasta el Ángel de la Independencia, en la zona centro de la CDMX.

AO