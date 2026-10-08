Los Turistas con Menores de Edad en Hoteles de México Deberán Acreditar su Parentesco

En México, las autoridades implementarán nuevas acciones para combatir los delitos relacionados con agresiones sexuales a menores de edad. A partir de ahora, los turistas que ingresen con menores a hoteles deberán acreditar su parentesco.

En el Senado de la República se aprobó por unanimidad el dictamen que reforma el artículo 58 de la Ley General de Turismo. Esta modificación establece que los prestadores de servicios turísticos estarán obligados a pedir a los turistas que estén acompañados con menores que acrediten su parentesco.

Es decir, que las personas tendrán que comprobar patria potestad, tutela o guarda y custodia que tengan con los niños, niñas y adolescentes, o en su caso, tendrán que acreditar su mayoría de edad a través de documentos oficiales.

Si los turistas no cumplen con la disposición, se les negará el servicio y se dará aviso a las autoridades sobre la posible comisión de un delito. Durante la exposición de motivos sobre el sentido de su voto, las senadoras expresaron la urgencia por aprobar esta reforma.

“México ocupa el segundo lugar a nivel mundial de turismo sexual infantil, solo después de Tailandia. Se estima que más de 16 mil niñas y niños son víctimas de explotación sexual”, explicó la senadora Alejandra Arias.

Los destinos como Playa del Carmen, Acapulco y Puerto Vallarta son donde se registran mayores casos de explotación sexual infantil o turismo sexual. En ese sentido, los senadores explicaron que México supera las 40 millones de llegadas de turistas a habitaciones de hoteles anualmente y es necesario proteger a las infancias.

“Para decirlo con todas sus letras y con mucho pesar, México hoy es un paraíso sexual para el turismo. Es un paraíso del turismo sexual infantil”, señaló la senadora Alejandra Barrales.

Asimismo, los senadores indicaron que un hotel no puede reconocer a una persona como agresora solo por su apariencia, pero en cambio, en tan solo minutos puede verificar quién es ese adulto y cuál es el vínculo con el niño.

“Convierte a la recepcionista en un posible salvavidas y le dice al mundo con toda claridad, México debe dejar de ser un destino de turismo sexual”, puntualizó la senadora Carolina Viggiano.

En el dictamen se reconoce que delitos de explotación sexual y laboral se cometen en hoteles, moteles e inmuebles rentados con fines de estancia turística, empresas o particulares de transporte terrestre, aéreo o marítimo, establecimientos de alimentos y bebidas, spas o centros de entretenimiento, entre otros. Luego de su aprobación, la reforma fue enviada a la Presidencia de la República para su promulgación.

EPP