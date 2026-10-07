Sociedad

Diputados Avalan la Ley Federal del Derecho de Autor Sobre Internet

La reforma contempla nuevas obligaciones para plataformas digitales, así como sanciones económicas por infringir derechos de autor

Foto: cuartoscuroFoto: cuartoscuro

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