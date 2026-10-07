Diputados Avalan la Ley Federal del Derecho de Autor Sobre Internet

La Cámara de Diputados aprobó en su totalidad la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor que establece nuevas reglas para los proveedores de servicios de internet frente a contenidos que puedan infringir derechos protegidos.

La iniciativa fue avalada en lo particular con 310 votos a favor, 97 en contra y ninguna abstención, luego de haber sido aprobada previamente en lo general.

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El dictamen establece que los proveedores de internet tendrán responsabilidad secundaria cuando incumplan las obligaciones previstas ante contenidos que infrinjan derechos protegidos. También contempla sanciones económicas para determinadas conductas.

Para algunas infracciones, se plantean sanciones de 586 mil 550 hasta 4 millones 692 mil 400 pesos, entre ellas la comunicación, reproducción o distribución no autorizada de obras protegidas y otros supuestos contemplados en la legislación.

También se establecen sanciones de 117 mil 310 hasta 586 mil 550 pesos por retransmitir, fijar, reproducir o difundir al público emisiones de organismos de radiodifusión sin la autorización correspondiente.

Para infracciones realizadas con fines comerciales o industriales, se contemplan sanciones de 58 mil 655 a 117 mil 310 pesos. En caso de que la conducta continúe, podrá aplicarse una sanción adicional de hasta 58 mil 655 pesos por cada día que persista la infracción.

El dictamen también plantea que los proveedores implementen una política para suspender o terminar el servicio a usuarios que incurran de manera reiterada en infracciones relacionadas con contenidos protegidos.

El PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han denominado a la propuesta como 'Ley Antimemes', al considerar que las nuevas disposiciones podrían tener implicaciones para la difusión de contenidos en internet.

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