Política

Aclaran que Aeroméxico No se Retiró de Tulum por Inseguridad o Falta de Rentabilidad

La Presidenta comentó que este destino turístico mantiene la llegada constante de turistas

Aclaran que Aeroméxico No se Retiró de Tulum por Inseguridad o Falta de RentabilidadAeropuerto Internacional de Tulum ‘Felipe Carrillo Puerto’. Foto: Cuartoscuro

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Mexicana de Aviación incrementará vuelos a Tulum este invierno. Claudia Sheinbaum asegura que el destino sigue siendo rentable y seguro.

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