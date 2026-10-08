Aclaran que Aeroméxico No se Retiró de Tulum por Inseguridad o Falta de Rentabilidad

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que Aeroméxico no se retiró de Tulum por problemas de seguridad ni porque sus vuelos hacia este destino hayan dejado de ser rentables.

Durante la conferencia matutina de este jueves, Sheinbaum señaló que Tulum mantiene la llegada de turistas y que la demanda continúa, al referirse a la operación aérea y a la actividad turística en este destino de Quintana Roo.

Sheinbaum agregó que también avanza el trabajo relacionado con el sargazo y señaló que, una vez que se resuelva el acceso al parque desde la entrada principal, se espera una recuperación de visitantes en la zona arqueológica de Tulum.

Por otra parte, Leobardo Ávila Bojórquez, director de Mexicana de Aviación, informó en conferencia que la aerolínea mantiene vuelos diarios a Tulum y aumentará sus frecuencias durante la temporada de invierno debido a la demanda de pasajeros.

Explicó que el comportamiento de los pasajeros mantiene una tendencia positiva, principalmente por quienes buscan visitar este destino turístico, por lo que Mexicana incrementará su operación con 24 vuelos adicionales durante diciembre de 2026 y parte de enero de 2027.

Ávila Bojórquez sostuvo que la situación de la demanda no refleja una disminución del turismo relacionada con la inseguridad. Señaló que Mexicana continúa atendiendo el mercado nacional que busca viajar al Caribe mexicano y que la aerolínea mantiene una presencia constante en Tulum.

El director de Mexicana también explicó que las operaciones de las distintas aerolíneas responden a sus propios modelos de negocio. Mientras algunos operadores tienen una estrategia enfocada en la conectividad internacional, Mexicana mantiene una orientación hacia la conectividad nacional.

La temporada alta de Tulum está contemplada entre noviembre de 2026 y abril de 2027.