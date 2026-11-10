Paul McCartney Se Convierte en el Tercer Cantante Más Rico del Mundo: A esto Asciende su Fortuna

Paul McCartney se ha convertido en el tercer cantante más rico del mundo, esto luego de un análisis patrimonial de la revista Forbes.

La fortuna del beatle solo se ubica detrás de Taylor Swift y Jay-Z. Mientras que la cantante amasa una fortuna estimada en 2 mil millones de dólares, el rapero que actuará en el Super Bowl tiene un patrimonio estimado de 2 mil 800 millones de dólares.

Según la revista Forbes, la suma calculada para Paul McCartney proviene del “valor de sus catálogos musicales, los cheques de regalías que ha cobrado, los cientos de millones que ha ganado con sus giras mundiales, sus propiedades inmobiliarias en el Reino Unido y los Hamptons, además de una colección de arte que incluye obras de Picasso y Magritte”.

Pero esta no sería la única fuente de ingresos para el autor de “Yesterday”. La mayor parte de sus ganancias se debe a la editorial MLP Communications, que el músico fundó en 1969. Esta empresa se encarga de gestionar tanto el catálogo musical de la banda británica como de otros artistas.

Cada miembro de los Beatles recibe el 25% de las ganancias que genera la empresa matriz del grupo, Apple Corps. Esta empresa generaría 50 millones de dólares al año por derechos de autor de reproducciones en streaming, venta de vinilos y la venta de productos alusivos al cuarteto de Liverpool.

Hoy en día, Paul McCartney, según Forbes, tiene una fortuna de mil 400 millones de dólares.

Además, Paul también recibe ganancias de su catálogo musical. Desde 1969, el catálogo de canciones que él escribió junto a John Lennon pasó a manos de terceros cuando su editora, Northern Songs, cambió de dueño. El catálogo fue comprado posteriormente por Michael Jackson, acto que el beatle consideró una traición pues él mismo llegó a aconsejar al autor de “Thriller” que invirtiera en catálogos de derechos de autor.

Los músicos suelen recibir regalías como compositores, autores o intérpretes, pero no siempre son remunerados por la explotación comercial completa de sus canciones. En muchos casos, gran parte de las ganancias quedan en manos de las empresas disqueras y aquellas que gestionan los catálogos.

Estas cobran por derechos de autor y en no pocas ocasiones reportan ingresos mucho mayores que los propios compositores e intérpretes. Así lo han denunciado cantantes como Taylor Swift y Kanye West. Paul McCartney recuperó la propiedad de su propio catálogo de canciones hasta el año 2017, tras un juicio.

EDG