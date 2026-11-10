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Paul McCartney Se Convierte en el Tercer Cantante Más Rico del Mundo: A esto Asciende su Fortuna

Solo se ubica por detrás de Taylor Swift y el rapero Jay-Z

Paul McCartney en conciertoPaul McCartney es el tercer cantante más rico del mundo. Foto: Reuters

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