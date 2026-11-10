Astronomía

¿Qué Espectáculo Se Verá en el Cielo de México en Noviembre? Eventos que No Te Puedes Perder

Además de la Noche de las Estrellas, el onceavo mes del año tiene varios eventos astronómicos imperdibles; aquí los detalles

Lluvia de meteoros vista desde Huitzuco, GuerreroLluvia de meteoros vista desde Huitzuco, Guerrero. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Listo para ver la superluna de Castor y la conjunción de la Luna con Saturno? Noviembre trae eventos astronómicos imperdibles. Entérate de más detalles.

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