¿Qué Espectáculo Se Verá en el Cielo de México en Noviembre? Eventos que No Te Puedes Perder

¿Eres amante de la Luna y las estrellas? Noviembre de 2026 permitirá apreciar varios fenómenos astronómicos que podrán ser visibles en México; aquí te decimos cuándo es el mejor día para ver el cielo en nuestro país.

Lluvia de meteoros Táuridas del Norte

Uno de los espectáculos que puedes apreciar durante este mes de noviembre es la lluvia de meteoros Táuridas del Norte, que empezó el 20 de octubre y terminará hasta el 10 de diciembre, alcanzando su punto máximo el 12 de noviembre de 2026.

La tasa máxima observable será de cinco meteoros por hora, de acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), organismo que señaló que el objeto celeste responsable de originar esta lluvia de meteoros fue identificado como el asteroide 2004 TG10.

La lluvia de meteoros Táuridas del Norte se podrá observar desde las primeras horas del jueves, 12 de noviembre, apuntó el INAOE.

Lluvia de meteoros Leónidas

Además, del 6 al 30 de noviembre se puede observar la lluvia de meteoros Leónidas, evento que tendrá su punto máximo el martes, 17 de noviembre, con una tasa máxima observable de 15 meteoros por hora, señaló el INAOE.

El radiante se encuentra en la constelación de Leo y el cuerpo principal responsable de crear la lluvia de Leónidas fue identificado como el cometa 55P/Tempel-Tuttle.

El mejor momento para ver la lluvia de meteoros Leónidas es durante las primeras horas del 18 de noviembre, hacia la parte noreste de la esfera celeste, recomendó el INAOE.

Conjunción de la Luna y Saturno

El 21 de noviembre, será la Conjunción de la Luna y Saturno, cuando la Luna pasará a 6° 47’ al norte del sexto planeta, con la Luna en dirección de la constelación de Piscis y Saturno en Cetus.

Superluna de Castor

El 24 de noviembre, será el turno de apreciar la superluna de Castor, día que se encontrará a una distancia geocéntrica de 360,746 kilómetros (km).

La NASA explicó que se llama superluna cuando el satélite natural de la Tierra está en el punto más cercano a nuestro planeta, es decir en perigeo, y se observa un poco más grande de lo normal.

Conjunción de la Luna con Júpiter y con Marte

Otro de los eventos astronómicos de noviembre es la conjunción de la Luna y Júpiter, que ocurrirá el 30 de noviembre, momento en que el satélite natural de la Tierra pasará a 1° 09' al sur del quinto planeta del Sistema Solar, en dirección de la constelación de Leo.

El mismo 30 de noviembre, también ocurrirá la conjunción de la Luna y Marte. Ese día, la Luna pasará a 3° 20' al sur del planeta rojo, en dirección de la constelación de Leo.

Noche de las estrellas

Te recordamos que el 14 de noviembre se realizará la Noche de las Estrellas, la fiesta astronómica más grande de Latinoamérica, con la participación de México, Costa Rica, Colombia y Guatemala.

La Noche de las Estrellas se realizará en plazas públicas, escuelas, observatorios, planetarios y museos de cada país, de 18:00 a 21:00 horas, donde podrás apreciar el universo a través de telescopios; además, habrá talleres científicos, conferencias, y música.

Con información de N+.

RMT