Seguridad

Confirman Detención de 4 Integrantes de Los Arras tras Captura del ‘R2’ en Guadalajara

Fueron los familiares de los músicos quienes afirmaron esta información; están a la espera de las 48 horas para conocer si serán trasladados a Puente Grande o si serán liberados

OperativoConfirman la detención de 4 integrantes de Los Arras tras captura del 'R2'. Foto: N+

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Detienen a 4 de Los Arras tras captura del 'R2' en Guadalajara. Familiares esperan 48 horas para saber si serán liberados o trasladados a Puente Grande

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