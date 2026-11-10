Confirman Detención de 4 Integrantes de Los Arras tras Captura del ‘R2’ en Guadalajara

Después del operativo en el que fue capturado Rafael ‘N’, alias el ‘R2’, incluyendo la detención de otras 20 personas en Guadalajara, se dio a conocer que entre ellos se encuentran 4 integrantes del grupo norteño Los Arras y un miembro del staff.

Esta información fue confirmada por los familiares, quienes se han mantenido en las puertas de la Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco, en espera de algún avance en la investigación.

Los familiares señalaron fuera de micrófonos que los integrantes del grupo musical sólo llegaron a trabajar y no sabía para quién estaban tocando.

También están a la espera de que se venzan las 48 horas como lo marca la ley para saber si serán trasladados al Penal de Puente Grande o si se quedarán en libertad.

Por otro lado, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, dio a conocer que el ‘R2’ permanece bajo atención médica en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, y aseguró que en todo momento existió coordinación con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“Un elemento de la Marina herido y afortunadamente está fuera de peligro, el tiro le pegó en el chaleco y afortunadamente no tiene ningún daño de consideración, y el delincuente herido, es el que tratándose ahí en el Hospital Civil y que en cuenta los médicos ordenen su alta ya lo trasladará la FGR”, informó Lemus.

Cabe señalar que diferentes instrumentistas y músicos se congregaron afuera de la FGR para tocar canciones y exigir la liberación de los integrantes del grupo Los Arras, refiriendo que ellos se encontraban en el lugar y hora equivocadas al momento de su detención.