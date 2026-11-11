Ciencia y Tecnología

La Sonda Voyager 1 Alcanzará el 18 de Noviembre un Día Luz de Distancia de la Tierra

La sonda se dirige hacia la estrella AC +79 3888, también conocida como Gliese 445, en la Osa Menor

La Voyager 1. Foto: NASALa Voyager 1. Foto: NASA

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