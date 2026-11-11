La Sonda Voyager 1 Alcanzará el 18 de Noviembre un Día Luz de Distancia de la Tierra

Si alguien encendiera hoy una linterna en la Tierra en dirección a Voyager 1, su luz tardaría 24 horas en llegar a la sonda. Desde un cuarto de siglo antes de que existieran los teléfonos inteligentes, la nave se aleja a casi 61 mil kilómetros por hora, y aun así la luz la sigue llevando mucha ventaja.

El miércoles 18 de noviembre de 2026, a las 2:16:07 a.m., hora del Pacífico (4:16:07 a.m. en la Ciudad de México), Voyager 1 cruzará un umbral que ningún otro objeto fabricado por el ser humano ha alcanzado: un día luz de distancia de la Tierra. Son unos 26 mil millones de kilómetros.

Para llegar hasta ahí, la sonda habrá viajado 49 años, dos meses y 11 días, según la NASA.

El hito se mide con la luz porque nada en el universo viaja más rápido. A unos 300 mil kilómetros por segundo, la luz cubre en 24 horas 25 mil 902 millones de kilómetros, y esa es la unidad llamada día luz.

Voyager 1 es el objeto fabricado por humanos más lejano. Entró al espacio interestelar en 2012, seis años antes que su nave gemela. Voyager 2 siguió otra trayectoria, visitó Urano y Neptuno, y llegará a su propio día luz en noviembre de 2035.

La sonda se dirige hacia la estrella AC +79 3888, también conocida como Gliese 445, en la Osa Menor. Pasará a unos 1.7 años luz de ella dentro de 40 mil años.

Un día luz es apenas el primer peldaño. A Voyager 1 todavía le faltan cuatro años luz y cuarto para llegar a la estrella más cercana al Sol, y la sonda sigue enviando datos desde allá afuera.

AMP