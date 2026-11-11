Seguridad

Detectan Perros en Condiciones de Maltrato en Albergues en Torreón, Coahuila

Personal de Inspección y Verificación realizaron operativos para verificar que los refugios cumplan con las condiciones necesaria para resguardar a los animales

Detectan Perros en Condiciones de Maltrato en Albergues en Torreón, CoahuilaAutoridades realizaron inspeccionaron albergues en Torreón. Foto: Inspección y Verificación de Torreón

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