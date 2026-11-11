Autoridades municipales de Torreón arrancaron el operativo 'Albergues' para verificar que los refugios cumplan con las condiciones necesarias para garantizar el cuidado, trato digno y alimentación adecuada de los animales.

En la supervisión participan Inspección y Verificación, Salud Municipal a través de Control Canino, y Medio Ambiente, con el acompañamiento de Argentina Carrillo, de Defensoría Animalista de La Laguna.

Como primera acción, se visitó un refugio donde los animales estaban en buenas condiciones. Además, se atendió un reporte por un presunto albergue clandestino al oriente de la ciudad; al no encontrar a nadie durante las diligencias, se dejó una amonestación y se dará seguimiento al caso.

Se informó que se preparan denuncias contra albergues clandestinos, luego de que más de 25 perros fueron ubicados en condiciones de maltrato. Uno de los supuestos albergues fue detectado al oriente de la ciudad y un segundo en la zona centro de Torreón.