Seguridad

Condenan a 28 años de Prisión a Damazo 'N', Exentrenador de Gimnasia en Nuevo León

Tras un juicio oral de aproximadamente 71 horas, un juez dictó una pena de 28 años y 11 meses de prisión contra el exentrenador de gimnasia acusado de cometer delitos sexuales contra deportistas

Condenan a 28 años a Damazo NCondenan a 28 años a Damazo N. Foto: Facebook

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Condenan a Damazo N a 28 años por delitos sexuales en Nuevo León.

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Exentrenador de gimnasia condenado a 28 años por delitos sexuales | N+