Condenan a 28 años de Prisión a Damazo 'N', Exentrenador de Gimnasia en Nuevo León

Un juez sentenció a 28 años y 11 meses de prisión a Damazo “N”, exentrenador de gimnasia del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE) de Nuevo León, por delitos sexuales cometidos contra exalumnas que eran menores de edad cuando ocurrieron las agresiones.

La resolución se dio a conocer este martes 10 de noviembre, luego de un juicio oral que se prolongó durante aproximadamente 71 horas, en el que se analizaron las acusaciones presentadas contra el exentrenador.

De acuerdo con los reportes del proceso, la sentencia corresponde a cuatro carpetas judiciales en las que se investigaron ocho delitos relacionados con agresiones sexuales contra las víctimas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Difieren Audiencia de Sentencia de Damazo 'N', Exentrenador de Gimnasia en Nuevo León

El caso involucra a jóvenes que formaban parte de las actividades de gimnasia y que señalaron al entrenador por presuntos abusos durante el tiempo que estuvieron bajo su preparación deportiva.

Damazo “N” fue detenido en abril de 2025 y permanecía bajo custodia mientras avanzaban las investigaciones y el procedimiento judicial en su contra.

Las denuncias dieron paso a distintas carpetas de investigación y procesos judiciales, por lo que esta resolución corresponde a una parte de los señalamientos que enfrenta el exentrenador.

La sentencia representa el resultado de uno de los procedimientos penales derivados de las denuncias de las exalumnas, quienes señalaron los hechos ocurridos durante su etapa como deportistas.