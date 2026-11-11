Árbol de Gran Tamaño Cae Sobre Dos Vehículos y Daña Cableado en Veracruz

El desplome de un árbol en la calle Conquistadores del fraccionamiento Virginia en Boca del Río dejó daños en cables de energía eléctrica, así como en dos vehículos que se encontraban estacionados en la acera de enfrente.

En la calle donde estaba sembrado el árbol, se realizan trabajos de sustitución de banquetas y guarniciones por personal municipal de Boca del Río, quedando expuesta la raíz. La zona quedó sin energía eléctrica al afectarse el cableado con las ramas.

Hiram Moctezuma, uno de los afectados, indica que sugirieron mover los vehículos; sin embargo, se les comentó que no era necesario. Minutos más tarde se registró el hecho que, a decir de Hiram, también afectó a las computadoras de su área de trabajo.

"Habían dicho que iban a cerrar la calle, se les preguntó si estaban y dijeron que no y ahora ahí están las consecuencias y, aparte, los cables se reventaron y en la oficina se fueron 4 computadoras." —Hiram Moctezuma, afectado