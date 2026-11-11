Accidentes

Árbol de Gran Tamaño Cae Sobre Dos Vehículos y Daña Cableado en Veracruz

Un incidente se registró mientras se realizaban trabajos de sustitución de banquetas y guarniciones en el fraccionamiento Virginia. Autos resultaron afectados

Árbol Cae, Daña Dos Vehículos y Cableado en Boca del Río, VeracruzAfectados refieren que la caída del árbol también ocasionó fallas en el servicio eléctrico. Foto: N+

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árbol caer en Boca del Río y deja daños en vehículos y cableado eléctrico tras trabajos en fraccionamiento Virginia.

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