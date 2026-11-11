¿Qué Pasó en Periférico Norte? Se Registra Incendio a la Altura del Parque Naucalli, en Edomex

La enorme columna de humo proveniente del incendio de un tráiler en inmediaciones del Periférico Norte, a la altura del Parque Naucalli, ha puesto en alerta a las autoridades del Edomex; esto ocurrió.

Según los primeros reportes, la emergencia se registra en los carriles laterales de la vialidad con dirección a la Ciudad de México. De manera preliminar, se informó que el fuego se originó tras el impacto de un vehículo que transportaba abarrotes.

El camión tipo Torton perdió el control y chochó contra la barrera de incorporación a la Autopista Urbana.

Foto: Realidad Naucalpan

Debido a las maniobras para sofocar las llamas que, prácticamente consumieron por completo la unidad, se registra intensa carga vial desde Mundo E.

"Hay un caos, no hay paso a la circulación", avisaron automovilistas en redes sociales, debido a que las filas de autos varados son muy largas.

Nuestro equipo de N+ acudió hasta la zona del accidente donde captó cómo quedó la unidad que se incendió en el Periférico Norte.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Camión Tortón Choca y se Incendia en Incorporación al Segundo Piso del Periférico en Naucalpan

¿Qué se sabe del conductor del tráiler involucrado en el accidente?

En tanto, personal de la Policía Municipal, Bomberos y Protección Civil de Naucalpan, laboran en el punto. Hasta el momento se desconoce el estado de salud del conductor o de los ocupantes de la unidad siniestrada.

Sobre el incendio de un auto en el Periférico Norte, a la altura de Parque Naucalli, Protección Civil del Estado de México confirmó que el incidente comenzó en la cabina de un tractocamión.

"Se registra el incendio de la cabina de un tractocamión en la lateral de incorporación a Periférico, en la zona de Lomas Verdes, municipio de Naucalpan. Cuerpos de emergencia trabajan en el lugar", puntualizó en redes sociales.

La zona donde ocurrió el accidente es una de las más concurridas en ese municipio, ya que la vialidad es clave para la movilidad de los mexiquenses. Su importancia es tal, que cuando hay manifestaciones, los inconformes acuden a ese punto para dar a conocer sus demandas.

EPP