Accidentes

Conductor Muere al Chocar con Unidad de Carga en Carretera Paso del Toro-Santa Fe

Un hombre perdió la vida tras presuntamente manejar a exceso de velocidad e impactarse contra un vehículo pesado. Cuerpos de emergencias confirmaron el deceso

Conductor Muere al Chocar con Unidad de Carga en Carretera Paso del Toro-Santa FeCuerpos de emergencias atendieron el hecho y confirmaron el deceso del conductor. Foto: N+

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Un conductor fallece en Veracruz tras colisionar con un vehículo pesado en la carretera costera. Las autoridades ya investigan.

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