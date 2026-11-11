Conductor Muere al Chocar con Unidad de Carga en Carretera Paso del Toro-Santa Fe

Un hombre perdió la vida tras chocar por alcance contra una unidad de carga al circular sobre la carretera costera del golfo, conocida como libramiento Paso del Toro-Santa Fe, en el estado de Veracruz.

El reporte en el sitio indica que presuntamente el conductor de la unidad siniestrada habría circulado a exceso de velocidad, por lo que, al toparse con la unidad pesada de carga, no pudo evitarla y terminó impactándola.

Guardia Nacional, Marina y Policía Estatal resguardaron la zona para llevar a cabo las diligencias que corresponden. Una ambulancia del municipio de Medellín acudió al sitio y certificó la muerte del conductor del vehículo.

Trabajadores de una empresa cercana a donde se registró el accidente, arribaron al sitio con cubetas de agua para mitigar algún riesgo de explosión o incendio de la unidad.