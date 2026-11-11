Catálogo de Salud Incluye Semaglutida, Activo de Ozempic, para Diabetes y Control de Peso

La semaglutida, principio activo del medicamento conocido comercialmente como Ozempic, fue incluida en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, el catálogo al que se ajustan las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.

El cambio se publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entra en vigor mañana, 11 de noviembre.

El Acuerdo, emitido por la Comisión del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, modifica la ficha del medicamento en el Grupo 5, Endocrinología y Metabolismo, y la deja con presentaciones inyectables y orales, e indicaciones para diabetes tipo 2 y control de peso.

Es un documento técnico, pero define qué presentaciones de este medicamento, con qué indicaciones y con qué dosis, forman parte del listado oficial del sector público.

Para quien vive con diabetes tipo 2, el Compendio contempla plumas precargadas de semaglutida a 1.340 mg/mL, de 1.5 y 3 mL (claves 010.000.7007.00 y 7007.01), indicadas en adultos con alto riesgo cardiovascular y obesidad, como complemento de dieta y ejercicio.

El tratamiento empieza con una dosis de 0.25 mg una vez por semana. Tras cuatro semanas, sube a 0.5 mg y, pasado al menos otro mes, puede llegar a 1 mg semanal.

También se incluye la vía oral. Las tabletas de 3, 7 y 14 mg, y las de 1.5, 4 y 9 mg (claves 010.000.7078 a 7080 y 7275 a 7277), están pensadas para adultos con diabetes tipo 2 sin control adecuado, en monoterapia cuando la metformina no es apropiada o en combinación con otros fármacos. Se comienza con 3 mg diarios, o con 1.5 mg en la segunda formulación, durante un mes, y la dosis se ajusta después.

La ficha va más allá de la diabetes. Tres plumas de menor concentración (0.68, 2.27 y 3.2 mg/mL; claves 010.000.7265.00, 7266.00 y 7267.00) están indicadas para el control de peso, junto con una dieta reducida en calorías y más actividad física.

El documento la contempla en adultos con IMC de 30 o más, o de 27 a menos de 30 con al menos una comorbilidad, como prediabetes, hipertensión, dislipidemia, apnea del sueño o enfermedad cardiovascular. También en adolescentes mayores de 12 años con obesidad y más de 60 kilos. La dosis de mantenimiento es de 2.4 mg semanales, que se alcanza de forma escalonada a lo largo de 16 semanas.

Como en todo medicamento, el Compendio también deja constancia de los límites. Clasifica la semaglutida con riesgo en el embarazo categoría D, advierte que no debe usarse en diabetes tipo 1 ni como sustituto de la insulina, y señala náusea y diarrea entre las reacciones muy frecuentes en diabetes. Ante sospecha de pancreatitis, indica suspender el tratamiento y no reiniciarlo si se confirma. Combinada con sulfonilureas o insulina, aumenta el riesgo de hipoglucemia.

El Acuerdo lo firmó el 30 de octubre la secretaria del Consejo de Salubridad General y presidenta de la Comisión, Patricia Elena Clark Peralta, y deriva de la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión, celebrada el 14 de octubre. El texto no precisa cuándo estarán disponibles estas presentaciones en las instituciones públicas.

La semaglutida comparte página con otras novedades de la misma actualización: iptacopan, para hemoglobinuria paroxística nocturna, y tucatinib, para cáncer de mama HER2-positivo, ambos como nuevas incorporaciones. También se modifican fichas como las de atezolizumab y durvalumab, y se suman equipo médico y fórmulas de nutrición enteral.

AMP