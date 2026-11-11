Salud

Catálogo de Salud Incluye Semaglutida, Activo de Ozempic, para Diabetes y Control de Peso

El Consejo de Salubridad General publicó en el DOF la actualización del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, al que deben ajustarse las instituciones públicas de salud

El principio activo de Ozempic es la semaglutida. Foto: ReutersEl principio activo de Ozempic es la semaglutida. Foto: Reuters

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