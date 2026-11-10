Sociedad

¿De Qué Mueren los Mexicanos? INEGI Revela las Principales Causas

Estado de México es la entidad con más decesos, con 17 mil 476, seguido de Veracruz y la CDMX

¿De Qué Mueren los Mexicanos? INEGI Revela DatosUn grupo de trabajadores preparan una tumba en un panteón en México. Foto: Cuartoscuro
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