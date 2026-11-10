¿De Qué Mueren los Mexicanos? INEGI Revela las Principales Causas

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló de qué mueren los mexicanos en la actualidad. De acuerdo con datos oficiales, las defunciones en el país disminuyeron en 2025, con un total de 792 mil 187 muertes, pero aún hay cuatro enfermedades que arrebatan la vida.

Las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) entre mujeres y hombres muestran que las principales causas son las siguientes: la primera es por enfermedades del corazón, le siguen la diabetes mellitus, luego los tumores malignos y además las enfermedades del hígado.

Como quinta causa de muerte se encuentran los accidentes; en 2025 se contabilizó una reducción del 3.4 % en defunciones registradas, con 27 mil 485 muertes menos en comparación con 2024.

En un universo del 89.9%, esto fue por enfermedades y problemas ligados con la salud; apenas un 10.1% fue por causas externas, como accidentes o sucesos violentos.

Sobre las muertes por enfermedades y problemas de salud, se contabilizaron 711 mil 908 casos, de los cuales 46.9% ocurrieron en mujeres y 53.1% en los hombres; además. Se concentró 63.5% en personas de 65 años y más.

Las muertes por enfermedades y problemas de salud registraron 711 mil 908 casos, de los cuales 46.9% fueron de mujeres y 53.1% de hombres, y 63.5% sucedieron en personas de 65 años y más.

En una comparación de tasas por cada 100 mil habitantes, las más altas se presentaron en Sonora, con 165.5; Chihuahua, con 165.4; y Tamaulipas, con 159.2.

El grupo de 65 años y más registró la mayor frecuencia de fallecimientos por esta causa, que se ubicó entre las 10 principales causas de muerte a partir del grupo de edad de 25 a 34 años.

Entre los estados del país con más decesos está el Estado de México, luego de concentrar el mayor número con 17 mil 476; luego Veracruz, con 10 mil 216, y la CDMX, con 8 mil 801.

Los tumores malignos causaron 95 mil 362 defunciones en 2025 y su tasa por cada 100 mil habitantes disminuyó 0.1 unidades respecto a 2024. Esto estuvo entre los primeros cuatro lugares de mortalidad en los grupos de edad, sin contarse las personas menores de un año.

En Colima, las agresiones u homicidios ocuparon el segundo lugar entre las principales causas de muerte, con 517 casos, por encima de los tumores malignos, que registraron 515.

HVI