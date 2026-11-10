Seguridad

Detienen a Hombre con Más de Mil 400 Envoltorios de Droga y Dos Armas en Yuriria, Guanajuato

El hombre caminaba por calles de la comunidad de Cerano cuando elementos de la FSPE lo detuvieron

El hombre trató de darse a la fuga al ver a los uniformados.Foto: @FSPE

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En Yuriria, la FSPE detiene a un motociclista con armas y mil 426 dosis de droga.

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