Detienen a Hombre con Más de Mil 400 Envoltorios de Droga y Dos Armas en Yuriria, Guanajuato

Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (FSPE) lograron detener en Yuriria a un hombre que circulaba en una motocicleta con dos armas largas, cartuchos y cientos de envoltorios de droga.

De acuerdo a la dependencia de la Secretaría de Seguridad y Paz, los hechos ocurrieron cuando los uniformados realizaban un patrullaje de rutina y se percataron que un motociclista actuó de forma sospechosa ante su presencia.

Los elementos se acercaron para interrogar al sujeto y procedieron a realizarle una inspección donde le encontraron dos armas de fuego, una corta calibre .25 y una larga calibre 5.56, dos cargadores, ocho cartuchos útiles de distintos calibres, 232 bolsas con hierba verde y seca con características similares a la marihuana, equivalentes a aproximadamente mil 426 dosis.

También le aseguraron la motocicleta marca Motors Treck, tipo Cross, color negro con blanco, cuyos números de identificación presentaban alteraciones mecánicas, y un teléfono celular.

La persona detenida fue identificada como Juan Roberto “N”, de 22 años. El detenido así como los indicios asegurados quedaron a disposición de la autoridad ministerial competente, encargada de determinar su situación.