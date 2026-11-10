Wildwood Tendrá Doblaje Alternativo en Español: ¿Por Qué se Criticaron las Voces Originales?

Tras la polémica generada por la audiencia mexicana sobre las voces que prestaron influencers a personajes en la película animada "Wildwood: El Bosque Salvaje", se dio a conocer que habrá un doblaje alternativo en la versión de español latino.

Los cinéfilos podrán disfrutar este nuevo doblaje en México desde este jueves 12 de noviembre, así lo dio a conocer la empresa Imagem Films Mx a través de un comunicado. Aseguró que dicha decisión fue como alternativa a los espectadores y ante las opiniones ante la producción de LAIKA.

La productora precisó que el nuevo doblaje no significa que la versión inicial fuera incorrecta ni se desacredite la labor de ese reparto. Dicha polémica surgió desde el 29 de octubre tras el estreno en el país de "Wildwood: El Bosque Salvaje".

Algunas personas mostraron desconcierto ante la selección de voces para la versión al español latino con la participación de creadores de contenido, sin en recurrir a actores de doblaje.

Esto escaló hasta Change.org, donde seguidores de la película pidieron una nueva adaptación con profesionales.

"Reconocemos profundamente el trabajo de cada una de las personas que formaron parte de este proceso, así como el valor de las decisiones artísticas que contribuyeron a esta producción", informó Imagem Films en redes sociales.

Las personas que vieron la película expresaron su descontento con Macarena García, Javier Ibarreche y Natalia Téllez, por carecer de experiencia para una película de LAIKA.

Las críticas escalaron a tal punto que usuarios en redes sociales hicieron parodias y doblajes independientes, ante la presión, la distribuidora Imagem Films Mx dio a conocer una nueva interpretación de Wildwood: El bosque salvaje.

“A quienes ya han disfrutado de esta extraordinaria historia, los invitamos a vivirla una vez más desde una nueva perspectiva; y a quienes aún no han tenido la oportunidad, los invitamos a dejarse cautivar por su extraordinaria propuesta cinematográfica y su inmersivo universo fantástico”, explicó Imagem Films Mx.

HVI