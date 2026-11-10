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Wildwood Tendrá Doblaje Alternativo en Español: ¿Por Qué se Criticaron las Voces Originales?

Se precisó que el nuevo doblaje no significa que la versión inicial fuera incorrecta ni se desacredite la labor de ese reparto

Película Wildwood Tendrá Doblaje Alternativo en Español Tras Polémica de Creadores de ContenidoCartel de la película animada Wildwood: El bosque salvaje. Foto: Imdb

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