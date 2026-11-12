Ambulancia Choca contra un Automóvil Particular en la Ciudad de Puebla

Una ambulancia del Servicio de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) se impactó contra un vehículo particular cuando acudía a realizar un traslado en la ciudad de Puebla.

El accidente ocurrió en la intersección de las calles 23 Poniente y 5 Sur en la colonia Héroe de Nacozari, provocando afectaciones en la circulación la tarde de este miércoles 11 de noviembre de 2026.

Cuerpos de emergencias llegaron al lugar del impacto para atender a los involucrados y retirar las unidades siniestradas, reabriendo el paso vehicular tras mitigar los riesgos.

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Al respecto, la Secretaría de Salud estatal dio a conocer que la ambulancia involucrada en el accidente cuenta con seguro vigente, además de aclarar que desde hace un año fue cedida al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP).

La dependencia concluyó el comunicado asegurando que las autoridades competentes llevarán a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente y deslindar las responsabilidades a que haya lugar.

Con información de N+

GMAZ