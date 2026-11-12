Accidentes

Ambulancia Choca contra un Automóvil Particular en la Ciudad de Puebla

El accidente ocurrió en la intersección de las calles 23 Poniente y 5 Sur en la capital poblana, afectando momentáneamente la circulación

Accidente Choque Ambulancia Automóvil Particular Calle 23 Poniente 5 Sur PueblaEl accidente afectó la circulación vehicular en la calle 23 Poniente. Foto: Facebook Monitor Víal de la Metrópoli Poblana

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Accidente en Puebla: ambulancia de SUMA choca con auto particular en Héroe de Nacozari. La circulación ya fue restablecida. Conoce más detalles.

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