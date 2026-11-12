Salud

El Ozempic que Podría Causar Ceguera; Esto Debes Saber Sobre el Aviso de la FDA

La FDA advirtió que estos medicamentos contra la diabetes y la obesidad pueden provocar ceguera entre sus efectos secundarios

Ozempic podría causar cegueraOzempic podría causar ceguera. Foto: Reuters

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