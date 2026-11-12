El Ozempic que Podría Causar Ceguera; Esto Debes Saber Sobre el Aviso de la FDA

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) advirtió que los fármacos indicados para la pérdida de peso y la diabetes podrían causar ceguera en algunos casos. El aviso abarca a los medicamentos agonistas del receptor de GLP-1, donde se agrupan el Ozempic (de Novo Nordisk) y el Mounjaro (de Lilly).

Estos medicamentos fueron lanzados inicialmente como una alternativa para controlar la diabetes. No obstante, cobraron una popularidad inusitada cuando se descubrieron los efectos que tenían en la pérdida de peso. Estos fármacos imitan a la hormona GLP-1, que indica al cerebro que estamos satisfechos después de haber comido. Como consecuencia, se ralentiza el vaciado del estómago y la sensación de saciedad dura más tiempo.

La semaglutida, sustancia detrás de Ozempic, fue desarrollada tras el estudio del monstruo de Gila, un lagarto que se encuentra en el norte de México y que es célebre por su lenta digestión. Al estudiar su sistema endócrino, los científicos hallaron que podía sobrevivir varios meses sin comida gracias a la molécula exendina-4, semejante a la hormona GLP-1 pero que tiene un efecto más prolongado.

El estudio de este animal del desierto derivó en el desarrollo de un negocio multimillonario, donde miles de personas han reportado bajar de peso de forma sostenida. Aunque los cambios a largo plazo dependen invariablemente del apego al ejercicio y los cambios de hábitos, medicamentos como el Ozempic han facilitado que muchos controlen de forma más efectiva su peso y sus niveles de glucosa.

No obstante, no existen curas milagrosas y hasta los medicamentos más efectivos son susceptibles de tener efectos secundarios incómodos e indeseables. En el caso de los fármacos de la familia Ozempic, se han reportado ampliamente casos de estreñimiento, pancreatitis, lesiones renales y cálculos biliares.

¿Tiene cura la ceguera repentina causada por el Ozempic?

Ahora la FDA ha advertido sobre otro efecto secundario que deberá entrar en las advertencias que aparecen en las etiquetas: en casos raros, la semaglutida y demás fármacos pueden causar ceguera repentina. La agencia señaló que estos medicamentos pueden provocar neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica.

Esta afección, conocida por las siglas NOIA-NA, provoca un infarto en la parte trasera del nervio óptico. Muchos pacientes pierden la vista de forma súbita, en un solo ojo. Comúnmente, el fenómeno se presenta al despertar.

Aunque algunos pacientes reportan una mejora parcial con el paso de los meses, la gran mayoría mantiene secuelas, según explica el Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD). Por su parte, la Academia Estadounidense de Oftalmología afirma que no hay hasta el momento un tratamiento para revertir la pérdida de la visión.

Cabe señalar que este efecto secundario ya había sido advertido por los especialistas durante el primer boom de la semaglutida. En 2024, la revista JAMA Ophthalmology presentó un estudio sobre la pérdida subita de la visión relacionada con el uso de Ozempic.