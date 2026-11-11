¿En Qué Casos y en Qué Dosis Recetarán Semaglutida, Activo de Ozempic, en el Sector Salud?

El cambio apareció el 10 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación. Es un documento técnico, firmado el 30 de octubre, y entró en vigor este 11 de noviembre. Bajo el rubro de Endocrinología y Metabolismo, la semaglutida quedó establecida en el listado al que deben ajustarse las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. El texto habla de principio activo y no menciona marcas.

El primer caso es la diabetes tipo 2. Las plumas inyectables se indican en adultos, solas o con otros medicamentos, como complemento de dieta y ejercicio.

El texto las describe para adultos con alto riesgo cardiovascular y obesidad. Las tabletas, en cambio, son para adultos cuya diabetes no está adecuadamente controlada, en monoterapia cuando la metformina no es apropiada por intolerancia o contraindicación, o combinadas con otros fármacos.

El segundo caso es el control de peso, y solo para las presentaciones inyectables. El Compendio lo contempla en adultos con IMC de 30 o más. También en quienes tienen entre 27 y menos de 30, siempre que presenten al menos una comorbilidad, como prediabetes, hipertensión, dislipidemia, apnea del sueño o enfermedad cardiovascular.

Incluye además a adolescentes mayores de 12 años con obesidad y más de 60 kilos. En todos los casos, el medicamento va acompañado de una dieta reducida en calorías y más actividad física.

La dosis no se prescribe de golpe. El Compendio la describe de forma escalonada.

En diabetes, la pluma inyectable arranca con 0.25 mg una vez por semana. Tras cuatro semanas, sube a 0.5 mg y, después de al menos otro mes, puede llegar a 1 mg semanal. Las tabletas siguen la misma lógica, una vez al día. Un esquema inicia con 3 mg durante un mes, pasa a 7 mg y, tras al menos otro mes, puede llegar a 14 mg.

El otro inicia con 1.5 mg, sube a 4 mg y puede alcanzar 9 mg. Quien tome la tableta debe esperar 30 minutos antes de ingerir alimentos u otros medicamentos.

En obesidad, el ascenso dura 16 semanas para adultos y adolescentes. Son 0.25 mg semanales las primeras cuatro semanas, 0.5 mg de la quinta a la octava, 1 mg de la novena a la duodécima y 1.7 mg de la 13 a la 16. Solo entonces se llega a la dosis de mantenimiento de 2.4 mg por semana.

El Acuerdo no precisa cuándo estarán disponibles estas presentaciones en las instituciones públicas ni en cuáles. Tampoco fija criterios adicionales de prescripción. Aparecer en el Compendio hace al medicamento elegible para el sector público, pero no garantiza su abasto inmediato.

AMP