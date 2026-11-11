Salud

¿En Qué Casos y en Qué Dosis Recetarán Semaglutida, Activo de Ozempic, en el Sector Salud?

El Compendio Nacional de Insumos para la Salud enlista 11 presentaciones del medicamento, inyectables y orales, para diabetes tipo 2 y control de peso.

La semaglutida es el activo del Ozempic. Foto: ReutersLa semaglutida es el activo del Ozempic. Foto: Reuters

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