Suspenden Audiencia Virtual de Rafael 'N', Alias 'El R2', en Jalisco por Cuestiones de Salud

Luego de que se considerara llevar a cabo de manera virtual la audiencia inicial de Rafael ‘N’, alias El ‘R2’, fue suspendida debido a que el juez determinara que no estaba en condiciones por la somnolencia provocada por los medicamentos analgésicos que le son suministrados.

Rafael ‘N’ siguió la diligencia por videoconferencia desde su cama en el hospital, donde permanece en recuperación y recibiendo oxígeno.

Autoridades federales informaron que los médicos señalan que el detenido difícilmente puede mantenerse consciente por más de una hora, por lo que por el momento, procedimiento continuará únicamente para los otros 20 detenidos.

Personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), arribó al hospital, sin embargo, el operativo para el traslado no se llevará a cabo este miércoles.

Acerca del estado de salud del ‘R2’, se considera estable pero seguirá bajo observación hasta el momento por tiempo indefinido.

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Las actividades en el hospital continúan con normalidad, tanto en la torre de especialidades como en la de urgencias. A pesar de que hay cierres a la circulación, la actividad comercial no ha sido afectada.

Se estima que este operativo se prolongue por varios días mientras el ‘R2’ permanezca en recuperación en este hospital.