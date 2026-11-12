Seguridad

Suspenden Audiencia Virtual de Rafael 'N', Alias 'El R2', en Jalisco por Cuestiones de Salud

Los médicos señalan que el detenido difícilmente puede mantenerse consciente por más de una hora

Hospital CivilEl 'R2' tendrá audiencia virtual debido a que continúa hospitalizado en Guadalajara. Foto: N+

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Rafael 'N', alias 'R2', enfrentó una audiencia virtual desde su camilla en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Su estado de salud es estable, pero el traslado a la FGR se pospone

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