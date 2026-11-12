Homicidios

Hallan Muerta a Jaqueline, Adolescente de 13 Años Reportada como Desaparecida en Puebla

La menor fue encontrada con huellas de violencia en la zona conocida como La Frontera en el municipio poblano de San Buenaventura Nealtican

Jaqueline 'N' fue encontrada sin vida en San Buenaventura Nealtican.Jaqueline 'N' fue encontrada sin vida en San Buenaventura Nealtican. Foto: Facebook Cuautle Noticias TV

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Indignación en Puebla: Hallan muerta a Jaqueline, de 13 años, con huellas de violencia. Vecinos exigen justicia tras el feminicidio en San Buenaventura Nealtican.

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