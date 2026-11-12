Hallan Muerta a Jaqueline, Adolescente de 13 Años Reportada como Desaparecida en Puebla

Jaqueline ‘N’, una menor de edad reportada como desaparecida, fue hallada muerta y con huellas de violencia en terrenos de cultivo del municipio poblano de San Buenaventura Nealtican.

De acuerdo con los primeros reportes, la adolescente de 13 años de edad fue localizada por vecinos de la zona conocida como La Frontera, quienes dieron aviso a las autoridades.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana del martes 10 de noviembre de 2026, sobre la calle Prolongación 5 de Mayo, ubicada en la colonia Guadalupe Hidalgo.

Tras confirmarse que la víctima ya no contaba con signos vitales, se dio aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla quienes se encargaron de realizar el levantamiento de cuerpo.

Pobladores de dicha demarcación mostraron su indignación ante el caso y realizaron una marcha pacífica en la cabecera municipal este miércoles 11 de noviembre para exigir justicia por el feminicidio de Jaqueline ‘N’.

Con información de N+

GMAZ