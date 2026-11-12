Seguridad

Investigan Muerte de Hombre con Herida de Bala en la Cabeza en San Pedro Garza García, NL

Vecinos de la colonia Valle de San Ángel alertaron a las autoridades tras escuchar disparos

Muerte de hombre en San PedroMuerte de hombre en San Pedro. Foto: N+

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Vecinos de Valle de San Ángel alertaron tras escuchar disparos y encuentran a un hombre muerto

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