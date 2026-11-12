Investigan Muerte de Hombre con Herida de Bala en la Cabeza en San Pedro Garza García, NL

Una movilización de corporaciones de seguridad se registró en la colonia Valle de San Ángel, en San Pedro Garza García, luego de que vecinos reportaran detonaciones de arma de fuego y posteriormente fuera localizado un hombre sin vida.

El hallazgo provocó el despliegue de elementos de la Policía de San Pedro, unidades de investigación y agentes ministeriales, quienes acudieron al sector para atender el reporte y comenzar con las indagatorias correspondientes.

De acuerdo con los primeros informes, habitantes de la colonia alertaron a las autoridades a través del número de emergencias 911, luego de escuchar varias detonaciones de arma de fuego en la zona.

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Al llegar al sitio, los elementos de seguridad localizaron el cuerpo de un hombre que presentaba una lesión producida por proyectil de arma de fuego en la cabeza. Tras la valoración correspondiente, se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

La presencia de patrullas y unidades de investigación llamó la atención de los vecinos, mientras los agentes ministeriales realizaron las primeras diligencias para establecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

El área fue resguardada para permitir el trabajo de los peritos, quienes recabaron indicios que podrían ser incorporados a la carpeta de investigación.

Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente la identidad de la víctima, su edad ni información sobre posibles personas involucradas en los hechos.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si el hombre fue víctima de una agresión directa.

Las autoridades tampoco han establecido oficialmente cómo sucedió el ataque o si existen personas detenidas por este caso.