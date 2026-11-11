Homicidios

Detienen a Asesino del Regidor de Cuernavaca, Gabriel Rivas Ríos

Autoridades revelaron que Ricardo Alejandro “N” fue la persona detenida por el delito de homicidio calificado del edil

Detienen a Implicado en Asesinato del Regidor de Cuernavaca, Gabriel Rivas RíosFamiliares y amigos acompañaron a su ultima morada a Gabriel Rivas Ríos, regidor del Movimiento de Regeneración Nacional del municipio de Cuernavaca. Foto: Cuartoscuro
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