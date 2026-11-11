Detienen a Asesino del Regidor de Cuernavaca, Gabriel Rivas Ríos

El Fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, informó que fue detenido un presunto implicado en el asesinato del regidor de Cuernavaca, Gabriel Rivas Ríos.

El funcionario precisó que el ahora detenido será puesto a disposición de la autoridad judicial competente para que defina su situación jurídica, y que las indagatorias se han desarrollado de manera oportuna gracias al trabajo de las autoridades estatales y federales que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México.

La captura se logró tras cumplimentarse una orden de aprehensión en contra del "probable responsable material de los hechos".

Después de las 18:00 horas del miércoles 11 de noviembre 2026, autoridades revelaron que Ricardo Alejandro “N” fue la persona detenida.

Los encargados del arresto fueron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México por el delito de homicidio calificado en agravio del regidor del Ayuntamiento de Cuernavaca Gabriel Rivas Ríos.

Sería trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) Morelos, de Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, y posteriormente puesto a disposición del juez que lo requiere.

En las próximas horas serán claves cuando Ricardo Alejandro "N" enfrente la audiencia inicial en donde conocerá a detalle los hechos del delito por el que se le ejecutó orden de aprehensión.

El regidor de Cuernavaca, Gabriel Rivas, fue asesinado el pasado 4 de noviembre, en la colonia Ejidos Acapantzingo.

De acuerdo con los reportes policiacos, el funcionario del Ayuntamiento de Cuernavaca fue atacado por hombres armados cuando viajaba a bordo de un automóvil en la localidad de Acapantzingo.

Rivas Ríos recibió varios impactos de bala y murió en el lugar, mientras que los agresores huyeron en una motocicleta, según reportaron medios locales.

La Fiscalía de Morelos informó que agentes trabajan en el lugar de los hechos para recabar indicios y determinar responsabilidades.

Además, la institución se comprometió a agotar todas las líneas de investigación para dar con los responsables en estos hechos delictivos, se aseguró en un comunicado.

Por su parte, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, lamentó la muerte del funcionario, a quien describió como su amigo y compañero de movimiento, al tiempo que se comprometió a esclarecer el caso.

“He instruido a la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad a mantener una estrecha coordinación para esclarecer los hechos”, indicó González Saravia en un mensaje en Facebook.

La gobernadora sostuvo, además: “En Morelos no hay cabida para la impunidad” y prometió justicia.

Rivas Ríos era regidor de Cuernavaca por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), cargo que asumió en enero de 2025, con el que presidía las comisiones municipales de Derechos Humanos, Patrimonio Municipal y Atención a Personas con Discapacidad.

Previamente, había sido activista social; en 2012, denunció amenazas tras oponerse públicamente al aumento de tarifas del transporte público en Morelos, por lo cual Amnistía Internacional emitió una acción urgente.

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