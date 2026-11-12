Mueren Trabajadores de una Descarga Eléctrica en Pénjamo, Guanajuato

Dos hombres que tenían poco de iniciar con su jornada laboral en una empresa de un invernadero, fallecieron tras recibir una descarga eléctrica en la comunidad de Varal de Morales, en el municipio de Pénjamo.

De acuerdo al reporte de las autoridades, los hechos se confirmaron que ocurrieron durante las primeras horas del día, cuando ambos hombres comenzaban con su jornada laboral en esta empresa.

A la cabina del 911, se recibió una llamada solicitando el apoyo de los paramédicos, donde se afirmaba que dos hombres acababan de recibir una fuerte descarga eléctrica, siendo policías municipales los primeros en llegar.

A los pocos minutos, paramédicos acudieron al lugar del accidente, por lo que de inmediato brindaron atención médica a los dos hombres, quienes fueron trasladados al hospital más cercano, donde se informaría que minutos después perderían la vida.