Accidentes

Mueren Trabajadores de una Descarga Eléctrica en Pénjamo, Guanajuato

Ambas personas fueron trasladadas al hospital, donde fallecieron a los pocos minutos

Autoridades investigan las causas de la descarga eléctrica.Fotos: N+

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Dos hombres pierden la vida tras una descarga eléctrica en su jornada laboral.

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