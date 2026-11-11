Encuentran a Mujer Sin Vida en Ciudad Juárez; Detienen a Presunta Responsable

La mañana de este miércoles se reportó el hallazgo de una mujer sin vida al interior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Azucenas y Telurio, de la colonia Altavista, en Ciudad Juárez.

Tras el reporte, al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes localizaron a la mujer, de aproximadamente 49 años, con múltiples golpes. De acuerdo con los primeros señalamientos, la agresión pudo derivar de una discusión con su pareja sentimental.

Al lugar también acudieron agentes de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes y el levantamiento de evidencias.

Asimismo, se solicitó la presencia de una unidad del Servicio Médico Forense para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa de muerte.

Mientras se llevaba a cabo el procesamiento de la escena, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal reportaron la detención de una mujer, señalada como presunta responsable del crimen, quien aparentemente habría utilizado un objeto contundente para atacar a la víctima.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer más detalles sobre la identidad de la víctima ni de la mujer detenida. Se espera que en las próximas horas se proporcione mayor información sobre este hecho violento.