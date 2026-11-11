Homicidios

Encuentran a Mujer Sin Vida en Ciudad Juárez; Detienen a Presunta Responsable

La víctima fue localizada con huellas de violencia en un domicilio de la colonia Altavista

La mujer fue encontrada con múltiples golpesLa mujer fue encontrada con múltiples golpes. Foto: N+

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Violencia en Ciudad Juárez: encuentran a mujer sin vida en Altavista, detienen a sospechosa.

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