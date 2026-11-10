Homicidios

Matan a Hombre a Disparos al Interior de Vulcarizadora en Sayula, Veracruz

Fue identificado como Luis Alberto quien fue atacado en su lugar de trabajo. La policía ya investiga

Matan a Hombre a Disparos al Interior de Vulcarizadora en Sayula, VeracruzEl hecho ocurrió en el lugar ubicado a un costado de la carretera Transístmica. Foto: Cristina Juarez Del sue

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Hombre de 34 años es asesinado en Sayula, Veracruz. Luis Alberto fue atacado en su lugar de trabajo. La policía busca a los responsables.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+