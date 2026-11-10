Matan a Hombre a Disparos al Interior de Vulcarizadora en Sayula, Veracruz

Un hombre fue ejecutado a balazos en el interior de una vulcanizadora ubicada a un costado de la carretera Transístmica, en el municipio de Sayula de Alemán, al sur de Veracruz.

Se presume que sujetos armados llegaron al lugar y le dispararon a un hombre que fue identificado como Luis Alberto de 34 años, durante la mañana de este martes.

A la zona acudieron elementos de seguridad pública estatal y municipal para acordonar el área. Mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

No hay personas detenidas por estos hechos de violencia, ya que los sujetos armados huyeron del lugar con rumbo desconocido tras matar al hombre.