Un Conductor Fue Asesinado a Balazos al Sur de la Ciudad de Puebla

Un hombre fue asesinado a balazos en la Colonia SNTE, al sur de la ciudad de Puebla. Este acto de violencia fue perpetrado en la Avenida 16 de Septiembre y la Avenida Miguel de la Madrid Hurtado.

El vehículo del ahora occiso circulaba sobre la 16 de septiembre con sentido a la 3 sur, sin embargo, a decir de algunos testigos, el automóvil que conducía fue interceptado por dos sujetos vestidos de negro que iban a bordo de una motocicleta.

Posteriormente le dispararon y ambos sicarios huyeron a bordo de la misma unidad en la que viajaban.

Aún herido, el conductor orilló el automotor que manejaba y quedó detenido atrás de otro vehículo que estaba estacionado.

Los vecinos, transeúntes y automovilistas, al percatarse de lo que había sucedido, solicitaron el auxilio de los grupos de primera respuesta.

Elementos policiales que acudieron revisaron la unidad reportada y confirmaron que en el interior se encontraba un hombre de aproximadamente 40 años con evidentes lesiones y sangrado; por lo tanto, fue solicitada la llegada de paramédicos, quienes al hacer una valoración ratificaron que ya había fallecido.

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Los policías acordonaron la zona e informaron a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE). Peritos y personal adscrito a la agencia del Ministerio Público acudieron para procesar el lugar del homicidio, con la finalidad de realizar pruebas periciales que ayuden a las autoridades a ubicar a los responsables de este crimen y asegurarlos.

Asimismo, se llevó a cabo el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo) para aplicarle la necropsia correspondiente, con la finalidad de integrar la respectiva carpeta de investigación.

Con información de Ehécatl Mello

JAPR