Homicidios

Un Conductor Fue Asesinado a Balazos al Sur de la Ciudad de Puebla

Aún herido, la víctima orilló el vehículo que manejaba y quedó detenido atrás de otro vehículo que estaba estacionado

Sujetos en motocicleta le dispararon y huyeron del lugar.Sujetos en motocicleta le dispararon y huyeron del lugar. Foto: N+

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Un hombre fue asesinado a balazos en su auto en la Colonia SNTE. La policía busca a los responsables que huyeron en motocicleta.

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