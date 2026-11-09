Accidentes

Conductor Queda Atrapado en su Vehículo tras Volcadura en la Ciudad de Puebla

Cuerpos de emergencias se movilizaron a atender un accidente ocurrido sobre el cruce del Boulevard Hermanos Serdán y Avenida 15 de Mayo

Volcadura de auto sobre el Boulevard Hermanos Serdán de Puebla.Accidente de auto sobre el Boulevard Hermanos Serdán de Puebla. Foto: N+

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Un conductor sufrió un accidente que dejó su auto con severos daños materiales en el Boulevard Hermanos Serdán de Puebla.

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