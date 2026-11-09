Conductor Queda Atrapado en su Vehículo tras Volcadura en la Ciudad de Puebla

Un automóvil quedó llantas arriba después que el conductor chocara con la banqueta y se volcara en el Boulevard Hermanos Serdán y la Avenida 15 de Mayo de la ciudad de Puebla.

El hombre no sufrió lesiones de gravedad, sin embargo, tuvo que recibir ayuda para poder salir de la cabina tras quedar atrapado.

Policías municipales y paramédicos acudieron a valorarlo y ayudar al flujo vehicular, el cual rápidamente presentó congestionamiento.

Luego de varios minutos el vehículo siniestrado fue retirado del lugar con apoyo de una grúa; ante este incidente, las autoridades viales hacen un llamado a los conductores para respetar los límites de velocidad, principalmente en vialidades en donde manejar rápidamente puede provocar accidentes en donde involucran a otros automovilistas e incluso para peatones.

En otro hecho vial, un motociclista murió y otro resultó gravemente lesionado tras un muy aparatoso percance registrado sobre el Boulevard Doctor y General Rafael Moreno Valle en el municipio de Atlixco, Puebla.

ambas personas afectadas viajaban a toda velocidad a bordo de una motocicleta con sentido a la 8 norte pero a la altura de la calle Heliotropos en la colonia los ángeles, la motocicleta se estrelló contra el costado derecho de una patrulla de la policía municipal.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Captan Choque de Motociclistas contra Patrulla en Puebla; Hubo Un Muerto

La colisión dañó severamente la camioneta y destrozó la motocicleta y ambos motociclistas resultaron con lesiones de gravedad.

Las corporaciones de atención a emergencias los trasladaron de urgencia al hospital general de ese municipio donde minutos después se confirmó que uno de los motociclistas falleció y el otro estaba muy lastimado.

Las autoridades locales y estatales acudieron al sitio del accidente para tomar conocimiento del mismo y determinar la responsabilidad de los conductores, ya que hay personas que aseguraron que la patrulla hizo un corte ilegal de circulación y otras indican que los motociclistas se pasaron el alto a toda velocidad lo que ocasionó el percance.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ya realiza las debidas diligencias e investigaciones para fincar responsabilidades.

Con información de NMás

MCS