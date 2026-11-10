Seguridad

Cuentahabiente es Asaltado por Dos Hombres al Salir de un Cajero Automático en Celaya

Este es el onceavo robo en instalaciones bancarias en el municipio, de acuerdo a las autoridades

Cuentahabiente es Asaltado por Dos Hombres al Salir de un Cajero Automático en Celaya.Cuentahabiente es Asaltado por Dos Hombres al Salir de un Cajero Automático en Celaya. Foto: N+

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Fue alrededor de la 1:00 de la tarde cuando se registraron los hechos, siendo amagado con arma de fuego para quitarle su efectivo.

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