Cuentahabiente es Asaltado por Dos Hombres al Salir de un Cajero Automático en Celaya

Dos hombres armados asaltaron a un cuentahabiente después de que acababa de retirar dinero de un cajero automático ubicado sobre el bulevar Adolfo López Mateos, casi esquina con la calle Tintoreto, de la colonia Renacimiento de Celaya, Guanajuato.

Este es el asalto número 11 de lo que va del año a un cuentahabiente, según confirmaron las autoridades municipales.

Este nuevo asalto se registró poco después de la 1:00 de la tarde de este pasado lunes, en las inmediaciones de la sucursal bancaria Banbajío, de donde momentos antes había retirado efectivo, siendo amagado con un arma de fuego.

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Hasta el momento no se ha dado a conocer el monto de lo robado, y pese a que se montó un operativo de seguridad por los 3 niveles de gobierno, no se logró la captura de los responsables.

La víctima interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quien ya realiza las investigaciones.