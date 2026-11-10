García Harfuch Confirma que Personal Cercano que Traicionó a Manzo Recibía Pago del Crimen

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que personas cercanas al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quienes trabajaban en el municipio y eran parte de su personal de confianza, recibían pagos de una célula criminal y proporcionaban información sobre sus movimientos.

Durante la conferencia matutina de este martes, el funcionario señaló que la investigación por el asesinato del exalcalde continúa abierta y que se siguen integrando declaraciones de las personas detenidas para fortalecer la carpeta de investigación.

García Harfuch explicó que entre los implicados había personas encargadas de proporcionar información sobre la ubicación de Carlos Manzo, así como quienes participaron en la organización del crimen.

"Recibían un pago de la célula criminal y aunque trabajaban en el municipio y eran personal de confianza, eran parte del grupo delictivo", declaró.

El secretario indicó que hasta el momento suman más de 30 personas detenidas por este caso, desde quienes proporcionaban información sobre los movimientos del alcalde hasta quienes habrían dado la orden de cometer el homicidio.

El titular de Seguridad explicó que todavía hay órdenes de aprehensión por cumplimentar y que las declaraciones de los detenidos continúan ampliándose conforme avanzan las investigaciones.

Señaló que la hipótesis de las autoridades se mantiene y que en las indagatorias participa prácticamente todo el Gabinete de Seguridad.

Asimismo, mencionó la reciente detención de un presunto integrante identificado como R2, realizada en Jalisco, la cual se suma a las acciones emprendidas para esclarecer el asesinato de Carlos Manzo.