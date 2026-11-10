Seguridad

García Harfuch Confirma que Personal Cercano que Traicionó a Manzo Recibía Pago del Crimen

La investigación suma más de 30 detenidos y todavía hay órdenes de aprehensión pendientes

García Harfuch Confirma que Personal Cercano que Traicionó a Manzo Recibía Pago del CrimenCarlos Alberto Manzo Rodríguez. Foto: CUARTOSCURO

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Personal cercano al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, recibía pagos de una célula criminal. La investigación sigue abierta con más de 30 detenidos.

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