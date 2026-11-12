Sociedad

COMAPA Reducirá Presión del Agua por Trabajos de Mantenimiento en Nuevo Laredo

Esto debido a los trabajos realizados del lado estadounidense para la instalación de boyas en el Río Bravo

COMAPA Reducirá Presión del Agua por Trabajos de Mantenimiento en Nuevo LaredoBoyas en el Río Bravo, Frontera con Nuevo Laredo. Foto: N+

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