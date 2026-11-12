COMAPA Reducirá Presión del Agua por Trabajos de Mantenimiento en Nuevo Laredo

Ante las condiciones generadas por las maniobras de instalación de boyas en el Río Bravo, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Nuevo Laredo realizará trabajos de limpieza y desazolve.

La dependencia informó que, debido a los trabajos realizados del lado estadounidense para la instalación de boyas en el río Bravo, se han generado turbulencias que provocan el arrastre de carrizo, basura y sedimentos hacia la obra de toma de la Planta Centro, dichos trabajos se realizarán de 1:00 a 4:00 de la madrugada de este jueves 12 de noviembre.

Esta situación ha ocasionado una acumulación considerable de materiales que dificulta la captación de agua, por lo que serán necesarias las labores de limpieza y desazolve para mantener las condiciones adecuadas de operación.

Con el objetivo de proteger el suministro durante las horas de mayor demanda, COMAPA determinó realizar estos trabajos durante la madrugada del jueves 12 de noviembre, en un horario de 1:00 a 4:00 de la mañana.

Durante este periodo será necesario disminuir considerablemente la presión del suministro de agua potable. Una vez concluidas las maniobras, comenzará la recuperación gradual del servicio, con la expectativa de alcanzar su operación normal alrededor de las 6:00 de la mañana, siempre que las condiciones lo permitan.

La dependencia explicó que realizar estos trabajos durante la madrugada responde a una estrategia preventiva para reducir las afectaciones a las familias de Nuevo Laredo y preservar la continuidad del servicio durante el día.

Finalmente, COMAPA agradeció la comprensión de la ciudadanía y reiteró su compromiso de proteger la infraestructura hidráulica y mantener el suministro de agua potable en la ciudad.

¿Por qué afectan las boyas la captación de agua?

Las maniobras realizadas en el río Bravo han provocado movimientos en el cauce que favorecen el arrastre de residuos y sedimentos hacia la infraestructura de captación de la Planta Centro.

Debido a esta acumulación de materiales, COMAPA considera necesario realizar trabajos preventivos para evitar mayores complicaciones en el funcionamiento de la planta y proteger el suministro de agua potable.