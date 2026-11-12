Incendio en Planta de Asfalto en Nautla, Veracruz, Moviliza a Emergencias

Un incendio registrado en la planta de asfalto en el municipio de Nautla, localizado en la zona norte de la entidad veracruzana, provocó la movilización de personal de Protección Civil para atender la emergencia.

Tras recibir el reporte, elementos de Protección Civil municipal acudieron al sitio para sumarse a las labores de control del siniestro, sofocamiento de las llamas y prevenir posibles riesgos para la población.

En el operativo, además de las corporaciones de Nautla, también se sumaron las de Vega de Alatorre y San Rafael, así como trabajadores de la propia empresa. Las acciones se desarrollaron de manera coordinada para contener el fuego y salvaguardar la integridad de las personas.

Hasta este momento, no se ha emitido oficialmente un reporte en el que se informe sobre las causas que pudieron haber originado el incendio en la planta de asfalto y tampoco el saldo de los posibles daños que se presentaron durante el siniestro.