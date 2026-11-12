Accidentes

Incendio en Planta de Asfalto en Nautla, Veracruz, Moviliza a Emergencias

El siniestro fue atendido por personal de Protección Civil y distintos cuerpos de auxilio de zonas cercanas. Autoridades investigan el posible origen

Incendio en Planta de Asfalto en Nautla Moviliza a Corporaciones de EmergenciasAutoridades de zonas cercanas y trabajadores de la empresa apoyaron con las labores de sofocamiento. Foto: Ayuntamiento de Nautla

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Incendio en Nautla moviliza a Protección Civil y equipos de auxilio que trabajan para controlar el fuego en planta de asfalto.

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