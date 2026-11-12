Suprema Corte Valida Sanciones Penales a Médicos por Negligencia con sus Pacientes

El personal médico podrá ser sancionado penalmente en caso de provocar lesiones culposas a sus pacientes durante el ejercicio de sus funciones, según el Código Penal Federal (CPF), así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); en estos casos aplicarían las penas.

Durante la Sesión en el Pleno, los ministros de la Corte declararon válido que se sancione con prisión de tres a cinco años a quienes causen dichos daños. Esto ocurrió tras la revisión del amparo 257/2026, el cual fue interpuesto por un médico neurocirujano quien es investigado por el delito de lesiones culposas, luego de practicar dos intervenciones a un paciente.

Según el documento, en la primera cirugía el especialista del IMSS colocó tornillos transpediculares, los cuales son usados para fijar y estabilizar la columna vertebral para tratar fracturas, deformidades, tumores y enfermedades degenerativas. En tanto, la segunda operación fue para recolocarlos. Lo anterior, ocasionó una disminución permanente de la movilidad de una pierna.

El médico señaló que los artículos 60, párrafo segundo, y 291 del CPF, referentes a dicho delito, vulneraban “los principios de legalidad”, en su vertiente de taxatividad, el principio de mínima intervención penal, así como la libertad de trabajo, al permitir sancionar penalmente conductas derivadas del ejercicio médico.

Sin embargo, el Pleno explicó que las disposiciones permiten identificar con claridad las conductas sancionables, pues establecen que las lesiones permanentes pueden dar lugar a responsabilidad penal.

Ahora bien, se precisó que la responsabilidad penal no deriva de cualquier resultado adverso en una intervención médica, sino únicamente cuando se acredita que la persona profesional infringió un deber objetivo de cuidado que debía y podía observar, y que esa infracción produjo una de las lesiones permanentes previstas por la ley.

En tanto, señaló que la labor médica es una actividad de medios y no de resultados, es decir, que el personal se compromete a desplegar una serie de conductas ajustadas a las reglas de su profesión, pero sin asegurar un resultado final específico.

“Para atribuir responsabilidad penal, debe determinarse cuál era el deber concreto de cuidado que debía observar la persona profesional, si estaba en condiciones de cumplirlo y si su incumplimiento produjo la lesión prevista en la legislación penal”, estipuló.

La Corte también determinó que las disposiciones impugnadas no vulneran la libertad de trabajo, pues no impiden el ejercicio de la medicina ni sancionan los riesgos inherentes a la profesión. Esto quiere decir que únicamente prevén consecuencias penales cuando, con motivo de esa actividad, se ocasionan culposamente las lesiones previstas en la ley.

Entonces, no determinó que el médico neurocirujano haya cometido negligencia médica ni que sea penalmente responsable. Por ahora, la Corte regresó el expediente al tribunal colegiado para analizar los planteamientos de legalidad pendientes, entre ellos, los relacionados con la suficiencia de los datos de prueba utilizados para justificar la vinculación a proceso.

EPP