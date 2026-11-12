Salud

Suprema Corte Valida Sanciones Penales a Médicos por Negligencia con sus Pacientes

Los ministros de la SCJN avalaron la decisión luego de negar un amparo a un cirujano cuyo paciente perdió la movilidad

Personal de salud labora al interior de un quirófano de urgencias ginecológicas del IMSSFoto: Cuartoscuro | Archivo
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