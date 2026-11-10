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¿Cuándo Sale el Reestreno de Wildwood con Nuevo Doblaje en Cines de México?

Danna Alcalá, Erica Edwards y Erick Selim encabezarán las nuevas voces de la película animada de LAIKA tras las críticas a su primera adaptación

Fragmento de la película Wildwood que tendrá reestreno con nuevo doblaje al español latinoFoto: X @LAIKAStudios

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¿Cuando Reestrenan Wildwood con Nuevo Doblaje en Cines de México tras Polémica por Voces? | N+