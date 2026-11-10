¿Cuándo Sale el Reestreno de Wildwood con Nuevo Doblaje en Cines de México?

La película animada 'Wildwood: El bosque salvaje' tendrá una nueva versión de doblaje al español latino en los cines de México a partir del jueves 12 de noviembre de 2026, según confirmó la distribuidora Imagem Films Mx.

El anuncio se realizó este martes 10 de noviembre, luego de las críticas que recibió la primera adaptación, en la que participaron figuras del entretenimiento y creadores de contenido como Javier Ibarreche, Natalia Téllez y Macarena García.

A través de un comunicado, la distribuidora informó que preparó una nueva interpretación de doblaje dirigida al público mexicano para ofrecer una alternativa a los espectadores.

La empresa también aclaró que esta decisión no busca desacreditar ni invalidar el trabajo artístico de quienes participaron en la primera versión, la cual, aseguró, se realizó bajo los estándares creativos y profesionales establecidos.

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La segunda adaptación contará con actores especializados en doblaje para interpretar a algunos de los personajes principales de la producción.

Entre las voces anunciadas se encuentran Danna Alcalá, quien interpretará a Prue; Erica Edwards, encargada de Alexandra, y Erick Selim, quien dará voz a Brendan.

Con esta nueva versión, los personajes que anteriormente fueron interpretados por Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche tendrán otras voces en la adaptación para México.

La decisión de la distribuidora ocurrió después de que la primera versión generara inconformidad entre algunos espectadores, quienes cuestionaron la participación de personalidades del entretenimiento en lugar de actores con trayectoria especializada en doblaje.

Los comentarios negativos se difundieron principalmente en redes sociales y también impulsaron una petición en Change.org para solicitar una nueva adaptación al español latino.

Ante la controversia, Javier Ibarreche reconoció públicamente las críticas sobre su interpretación y explicó que aceptó participar en el proyecto con la intención de desarrollarse también como actor de doblaje.

La película llegó originalmente a los cines mexicanos el 29 de octubre de 2026. Con el lanzamiento de la nueva adaptación, los espectadores podrán disfrutar de la nueva versión de doblaje al español latino a partir del 12 de noviembre.

PT