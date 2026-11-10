Investigan Posible Uso de Menores como Escudo Tras Muerte de Aranza en Matamoros, Tamaulipas

Grupos de la delincuencia organizada han utilizado a menores de edad y familias civiles como escudos ante hechos delictivos en algunas zonas de Tamaulipas, de acuerdo con lo señalado por el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, y el fiscal general del Estado, Jesús Eduardo Govea Orozco.

Las autoridades investigan si esta práctica ocurrió en el caso de Aranza, la menor de 7 años que perdió la vida a causa de un disparo en Matamoros.

El secretario de Seguridad Pública reconoció que esta modalidad se ha presentado en la frontera norte de Tamaulipas y que ha sido identificada mediante los despliegues de seguridad realizados en la región.

"Bueno, quiero decir que este tipo de modalidad, pues desgraciadamente sí se ha visto y se ha comprobado por el despliegue que tenemos allá en la frontera norte.", Carlos Arturo Pancardo Escudero, Secretario de Seguridad Pública en Tamaulipas.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Jesús Eduardo Govea Orozco, aseguró que no es la primera vez que tienen conocimiento de este tipo de acciones, las cuales, señaló, son recurrentes en algunas zonas de la frontera y la región ribereña.

Explicó que los grupos delincuenciales utilizan a familias, civiles e incluso menores de edad para escudarse o simular inconformidades contra las autoridades y las acciones del Gobierno en materia de seguridad.