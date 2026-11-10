Seguridad

Investigan Posible Uso de Menores como Escudo Tras Muerte de Aranza en Matamoros, Tamaulipas

El secretario de Seguridad Pública reconoció que esta modalidad se ha presentado en la frontera norte de este estado

Investigan Posible Uso de Menores como Escudo Tras Muerte de Aranza en Matamoros, TamaulipasInvestigan Posible Uso de Menores como Escudo Tras Muerte de Aranza en Matamoros, Tamaulipas. Foto: SSPT

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Autoridades en Tamaulipas investigan el uso de menores como escudos por grupos criminales.

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