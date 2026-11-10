Seguridad

Posponen Traslado del 'R2'; Seguirá Hospitalizado 13 Horas Más, Mañana será Enviado al Penal

Rafael 'N' continúa en terapia intensiva tras su captura

Posponen traslado del 'R2' al Penal de Puente Grande; permanecerá 13 horas más hospitalizado.N+

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El 'R2' sigue en terapia intensiva en Guadalajara tras su captura. Su estado crítico impide su traslado. La seguridad en el hospital se ha reforzado

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