Posponen Traslado del 'R2'; Seguirá Hospitalizado 13 Horas Más, Mañana será Enviado al Penal

Esta noche se ha informado que Rafael 'N', el 'R2', quien se encuentra en terapia intensiva en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara tras su detención, no será trasladado esta noche como se había informado previamente.

De acuerdon con información de la secretaría de Marina, hoy no se llevará a cabo el traslado, el cual será hasta mañana miércoles 11 de noviembre. Se prevé que permaneza hospitaizado 13 horas más, por lo que se espera que sea llevado a la sede de la FGR en Jalisco a las 10:00 horas, y luego al penal de máxima seguridad de Puente Grande.

Personal de la Marina estará a cargo del traslado, una vez concluidas las coordinaciones ministeriales y médicas correspondientes, garantizando la seguridad e integridad física del detenido.

A pesar de que el 'R2' ya fue estabilizado, se encuetra en terapia intensiva, esto por la herida profunda que presentó en el abdomen y que le generó una perforación en el colon tras la lesión de herida de arma de fuego durante el operativo de su detención el pasado 8 de noviembre

Por lo anterior, desde la 1:00 de la madrugada del 9 de noviembre, que el 'R2' salió de la cirugía. En tanto, ya se cumplió el plazo de las 48 horas para ser presentado ante la autoridad que lo requiere.

En los entornos del complejo hospitalario fue reforzada la presencia de elementos y vehículos de la Marina, incluso se observaron unidades de alto blindaje.

Cabe señalar que miles de personas acuden diariamente al Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, ubicado en la colonia El Retiro, por servicios médicos o al hopital de la escuela, y con asombro y en tensa calma, reaccionan ante este dispositivo de seguridad.

"Pues miedo y asombro por todo lo que está pasando", "Venimos hace como 15 días y la atención fue rápida, vinimos ayer y también fue rápida, nada mas la calle cerrada", "Pues sí me sorprendí, me dijeron qeu había la detención de alguien", dijeron algunas de las personas que asistieron al hospital.

Las actividades en el hospital continúan con normalidad, tanto en la torre de especialidades como en urgencias. Aunque hay cierres a la circulación, pero la actividad comercial no ha sido afectada.