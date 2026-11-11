Se Enfría Juicio contra Pete Hegseth y Trump Llama Perdedor a Republicano que Votó a Favor

El intento de impeachment contra el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, por parte del legislador republicano Thomas Massie ha quedado congelado. La Cámara de Representantes aprobó remitir al Comité Judicial la resolución que buscaba destituir al secretario por sus acciones en la guerra contra Irán.

Un día antes, sin el respaldo de su partido, Massie, presentó una acusación contra el líder del Pentágono. El apoyo demócrata no bastó al congresista por Kentucky para iniciar un juicio de destitución contra Hegseth.

Antes de la votación en el Congreso, el secretario de Guerra ofreció su primera rueda de prensa en el Pentágono desde mayo. Hegseth dijo que los intentos de destituir al presidente Donald Trump habían fracasado y añadió que “volverían a fracasar”. “Esto no es patriotismo. Esto es sabotaje”, afirmó.

Respecto a la guerra, el secretario defendió las operaciones que ha dirigido en Medio Oriente: “Apoyo cada una de estas operaciones. Me sentí orgulloso de llevarlas a cabo y volvería a hacerlo mañana mismo”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Pete Hegseth, Secretario de Guerra de EUA, Comparece Ante Comité de la Cámara de Representantes

Por su parte, Donald Trump celebró la resolución del Congreso estadounidense. A través de Truth Social escribió: “¡El intento de los demócratas de destituir al Secretario de Guerra Pete Hegseth ha fracasado estrepitosamente!”

En tanto, el presidente felicitó a la bancada republicana que cerró filas para proteger al secretario del Pentágono, y dirigió unas duras palabras contra el congresista por Kentucky:

“Todos los republicanos, excepto Thomas Massie, un gran perdedor, votaron a favor de Pete”.

Igualmente, celebró la exoneración de su secretario y equiparó el prolongado conflicto en Irán con las acciones que derivaron en la captura de Nicolás Maduro en Venezuela: “Una vez más, las victorias en Venezuela e Irán, las mejores cifras de reclutamiento en la historia de las Fuerzas Armadas (¡largas listas de espera para ingresar!) y un espíritu pocas veces visto, llevaron a la exoneración de un gran patriota estadounidense”.

El republicano Thomas Massie presentó ocho artículos de acusación contra Hegseth, y para que prosperara su iniciativa, necesitaba el respaldo de todos los demócratas, al menos tres votos republicanos adicionales, según cálculos, y evitar que la mayoría republicana enviara la resolución a una comisión para frenar su avance, que fue lo que pasó hoy.

La Cámara de Representantes votó 211 contra 204 para enviar la resolución a una comisión, lo que prácticamente sepultó el intento de impeachment en el Congreso.

EDG.