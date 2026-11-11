Internacional

Se Enfría Juicio contra Pete Hegseth y Trump Llama Perdedor a Republicano que Votó a Favor

El intento por abrir un juicio de destitución contra el secretario de Guerra se ha enfrió en la Cámara de Representantes

Pete Hegseth, secretario del PentágonoSe enfría juicio político contra Pete Hegseth. Foto: Reuters
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