Deportes

Tchouameni Es Baja en Francia y Se Suma a Lista de Lesionados de la Fecha FIFA

Ya son varios los futbolistas que salen de las convocatorias de sus países para los duelos del fin de semana en la UEFA Nations League

Aurelien Tchouameni estuvo en el Mundial 2026 y se lesionó antes del partido de octavos de final ante Paraguay.Aurelien Tchouameni estuvo en el Mundial 2026 y se lesionó antes del partido de octavos de final ante Paraguay. Foto: Reuters

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