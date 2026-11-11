Tchouameni Es Baja en Francia y Se Suma a Lista de Lesionados de la Fecha FIFA

Un día después de que fue descartado Lamine Yamal para el duelo de España vs Chequia, este martes 10 de noviembre se dio a conocer que Aurelien Tchouameni tiene una lesión y queda fuera de la concentración de Francia para los dos próximos duelos de la Nations League europea.

De esta manera el mediocampista galo se suma a la lista de lesionados que no podrán ver acción en la Fecha FIFA de noviembre. Tchouameni es otra baja sensible en el combinado de Francia, que es dirigido por la leyenda Zinedine Zidane.

Además es el tercer jugador de Francia que sale de la convocatoria, luego de que el defensa Pierre Kalulu y el delantero Marcus Thuram quedaron al margen para los partidos ante Italia y Turquía.

De acuerdo con la Federación Francesa de Futbol (FFF), Tchouameni se resintió de la ingle: Es decir, que volvió a sufrir una lesión en el aductor derecho, igual que el verano pasado en el Mundial de 2026.

Sin duda que la baja del jugador del Real Madrid, le genera preocupación al entrenador Zidane porque tampoco cuenta con Manu Koné, quien acaba de salir de una lesión muscular y sólo lleva un juego con la Roma luego de un mes en tratamiento.

Es la segunda vez consecutiva que Aurelien queda fuera de un llamado de Zidane. Apenas en la Fecha FIFA de septiembre lo descartó la Federación francesa por molestias físicas. Una vez que se recuperó, retomó su nivel en el Real Madrid y por eso estaba listo para volver a vestir la playera de los Bleus.

Luego de cuatro jornadas, Francia encabeza el Grupo 1 de la UEFA Nations League con 10 unidades. Le siguen Italia (7), Bélgica (6) y Turquía (sin puntos). Los Blues visitarán el jueves 12 de noviembre a los italianos; luego, el domingo 15, recibirán a los turcos.

La lista de ausencias para la ventana internacional de la UEFA Nations League es cosa seria y se atribuye al gran desgaste que han sufrido los jugadores en un año plagado de competencias, Ligas, Copas, Champions y el Mundial 2026.

Entre otros jugadores, destacan las bajas de los ingleses Cole Palmer, Phil Foden, Bukayo Saka y Nico O’Reilly. También los franceses Ousmane Dembelé, Pierre Kalulu, Marcus Thuram y el ya mencionado Tchouameni. Además del alemán Jamal Musiala, el portugués Nuno Mendes y el belga Thibaut Courtois.

El más reciente es el español Lamine Yamal, quien resultó con molestias en una rodilla al finalizar el duelo entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. De entrada está descartado para el duelo del jueves ante Chequia. Y aunque hay esperanzas para el duelo del domingo ante Inglaterra, es casi seguro que no querrán arriesgarse a que empeore.

Con información de N+