Internacional

Trump Dice que el FBI Investiga al CEO de Nvidia por Presuntos Vínculos con Espía China

Jensen Huang reconoció una relación extramarital con una empresaria señalada de tener vínculos con los servicios de inteligencia de Pekín

Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, durante una conferenciaFoto: X @nvidia

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