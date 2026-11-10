Trump Dice que el FBI Investiga al CEO de Nvidia por Presuntos Vínculos con Espía China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) investiga las acusaciones relacionadas con Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, por sus presuntos vínculos con una empresaria señalada de colaborar con los servicios de inteligencia de China.

Durante una comparecencia ante periodistas en la Casa Blanca, Trump aseguró que habló con el empresario sobre los señalamientos y que este le manifestó desconocer los supuestos vínculos de la mujer con el Gobierno chino.

"Lo sé, el FBI lo está investigando", declaró el mandatario al ser cuestionado sobre el caso.

Trump también expresó confianza en que Huang saldrá bien librado de la situación. Dijo estar sorprendido por las acusaciones y describió al directivo como una persona honorable. Además, manifestó preocupación por las consecuencias personales que el escándalo podría tener para su familia.

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La controversia surgió después de que se publicó información sobre la relación sentimental de Jensen Huang con Alice Huang, empresaria y exdirectiva de Megaspeed, compañía con sede en Singapur.

De acuerdo con los reportes periodísticos, autoridades de inteligencia estadounidenses consideran que Alice Huang habría trabajado para el Gobierno chino y obtenido información como parte de una operación relacionada con la industria de los semiconductores y los avances tecnológicos de Estados Unidos.

Los señalamientos apuntan a la posibilidad de que China haya intentado conseguir información estratégica de Nvidia, uno de los principales fabricantes de procesadores utilizados para desarrollar inteligencia artificial.

Por su parte, Jensen Huang reconoció en un mensaje dirigido a los empleados de la compañía que fue infiel a su esposa y admitió el daño que sus decisiones ocasionaron a su familia. También manifestó su disposición a colaborar con las investigaciones correspondientes.

El 8 de noviembre de 2026, la junta directiva de Nvidia anunció el inicio de una investigación independiente para revisar los reportes sobre una posible operación de inteligencia extranjera dirigida contra su director ejecutivo.

La empresa informó que un comité integrado por consejeros independientes, con el apoyo de asesores legales externos, estará a cargo de analizar la información disponible.

En su comunicado, Nvidia señaló que hasta ese momento no tenía motivos para creer que la seguridad nacional de Estados Unidos o los secretos de la compañía hubieran sido comprometidos.

Un día después, la empresa reiteró su confianza en Huang y confirmó que el directivo colaborará con la revisión.

El Gobierno chino, por su parte, rechazó las acusaciones y calificó de infundados los señalamientos sobre una supuesta operación de espionaje.

Hasta el momento, las acusaciones mantienen la atención sobre la relación entre la industria tecnológica estadounidense y los posibles riesgos de inteligencia extranjera en el sector de los semiconductores.

PT