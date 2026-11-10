Cerca de 1.7 Millones de Clientes de Ueno Bank Recuperan Parte de su Dinero

El 93.1% de los clientes de Ueno Bank que tienen derecho a recibir una garantía estatal ya obtuvo al menos un anticipo de sus ahorros, una semana después de que el banco digital fuera intervenido por problemas de solvencia en Paraguay.

De acuerdo con información del Banco Central de Paraguay (BCP), desde el jueves cerca de 1.7 millones de personas recibieron en conjunto 340 millones de dólares mediante el Fondo de Garantía de Depósitos.

José Maciel, director del fondo, explicó en conferencia de prensa que el porcentaje corresponde a las personas registradas con cuentas pendientes de pago y que tienen derecho a recibir esta protección.

El Banco Central intervino Ueno Bank el pasado 3 de noviembre, luego de detectar problemas de solvencia. La medida provocó el congelamiento de los depósitos de cientos de miles de paraguayos y generó protestas entre los usuarios afectados.

La crisis también tuvo consecuencias políticas. Tres días después de la intervención, el presidente Santiago Peña fue destituido mediante un juicio político y quedó en detención preventiva. Su vicepresidente, Pedro Alliana, asumió como nuevo mandatario.

El área de prensa del Banco Central informó a la AFP que identificó a 1 millón 867 mil clientes con derecho a acceder al fondo de garantías, a quienes se les está pagando un anticipo de sus depósitos.

Ueno Bank, constituido como banco digital en 2023, afirmaba tener alrededor de tres millones de clientes en todo Paraguay, una cifra equivalente a casi la mitad de la población del país.

Sin embargo, las autoridades no han informado cuántos usuarios afectados quedaron fuera de la cobertura del fondo de garantías.

La incertidumbre también alcanza a los recursos públicos que permanecían en la institución financiera. Ueno Bank tenía más de 800 millones de dólares en fondos del Estado, cuya restitución todavía no está definida.

Mientras continúan los pagos, algunos usuarios comenzaron a recuperar el dinero que tenían depositado. Una de ellas fue Rosario, una empleada de 45 años que declaró a la AFP que finalmente recibió el dinero que le faltaba.

La devolución de los ahorros ocurre en medio de protestas y tensión social por el colapso de la institución financiera, mientras las autoridades paraguayas continúan con el proceso de pago a los clientes que cuentan con la protección del fondo estatal.

La crisis financiera también tuvo consecuencias en el gobierno paraguayo. Tres días después de la intervención de Ueno Bank, el presidente Santiago Peña fue destituido mediante un juicio político y quedó bajo detención preventiva. Su vicepresidente, Pedro Alliana, asumió como nuevo mandatario.