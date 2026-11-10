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Cerca de 1.7 Millones de Clientes de Ueno Bank Recuperan Parte de su Dinero

Aunque la mayoría de los beneficiarios ya recibió un anticipo, todavía hay recursos cuya devolución permanece incierta

Cerca de 1.7 Millones de Clientes de Ueno Bank Recuperan Parte de su DineroEntrada de una sucursal del banco UENO en Asunción el 8 de noviembre de 2026. Foto: AFP

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El 93.1% de los clientes de Ueno Bank ya recibió un anticipo de sus ahorros. La incertidumbre persiste para otros usuarios y fondos estatales.

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