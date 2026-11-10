Liliana 'N' Permanecerá en Prisión Preventiva por Arrastrar a Perro en Saltillo

Liliana 'N' fue vinculada a proceso por el delito de crueldad y violencia contra los seres sintientes, por el caso de 'Rocky' en Saltillo, permanecerá en prisión preventiva, así lo determinó la juez Elisa Salinas, en una audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal.

Son varias las ocasiones en la que la defensa de Liliana 'N' ha solicitado que la acusada lleve su proceso con prisión domiciliaria, sin embargo, la juez consideró que por su poder adquisitivo, y que en un inicio intentó huir, no es posible permitirle un proceso en su casa.

Liliana 'N' fue detenida el pasado 21 de julio y vinculada a proceso por petición de la Fiscalía General del Estado, tras la difusión de los videos donde se observa el maltrato del que fue víctima el perrito 'Rocky' en el fraccionamiento Villas de San Miguel al norte de la ciudad.

El 3 de noviembre, los restos de 'Rocky' fueron entregados a Jorge Garza Alburto, esposo de Liliana 'N', se informó que se contrató un servicio funerario para mascotas en una veterinaria de Saltillo, donde el perro habría recibido atención médica, con el propósito de realizar su cremación.

A pesar de que los restos de 'Rocky' fueron entregados, la investigación por parte de las autoridades continúa bajo la causa penal por crueldad animal y violencia contra seres sintientes.