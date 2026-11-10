Seguridad

Liliana 'N' Permanecerá en Prisión Preventiva por Arrastrar a Perro en Saltillo

La presunta responsable es señalada por el delito de crueldad y violencia contra seres sintientes

Liliana 'N' Permanecerá en Prisión Preventiva por Arrastrar a Perro en SaltilloAutoridades informaron que la presunta responsable de arrastrar a un perro, permanecerá en prisión preventiva. Foto: N+

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