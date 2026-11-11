Sociedad

¿Los Perros Pueden Comer Naranja? Esto Sucede si tu Mascota Consume Cítricos por Accidente

Hay frutas que las mascotas sí pueden consumir sin riesgo alguno, pero vale la pena supervisar las dosis y condiciones para evitarles malestares.

Perros con su dueño. Los perros pueden comer naranja, esto pasa si consumen cítricos.Si tienes mascotas en casa, asegúrate de que no se expongan a alientos que no pueden comer. Foto: Cuartoscuro.
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