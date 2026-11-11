¿Los Perros Pueden Comer Naranja? Esto Sucede si tu Mascota Consume Cítricos por Accidente

Durante el otoño e invierno, las naranjas y las mandarinas cobran protagonismo como fuente de vitamina C para los humanos, pero ¿qué sucede si tu mascota las consume', en N+ te aclaramos si los perros pueden comer cítricos.

Se trata de frutas aromáticas reconocidas por su intenso color naranja y el dulce sabor de sus gajos con las que se preparan jugos, postres, ensaladas, postres e incluso platillos fuertes.

Su versatilidad y propiedades las han convertido en algunos de los críticos favoritos de la temporada invernal, dado que ayudan a reforzar las defensas del organismo y prevenir las enfermedades respiratorias por su alto contenido de vitamina C, fibra y potasio.

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¿Los perros pueden comer naranja y mandarina?

Cuando se trata de los alimentos que pueden consumir las mascotas, hay que obedecer a los expertos. No importa si se trata de cachorros o perros maduros, debes tener en cuenta que existen alimentos que podrían no ser benéficos para su salud.

Siempre es mejor que las mascotas consuman alimentos elaborados especialmente para su nutrición, que agrupan todos los nutrientes necesarios para una dieta equilibrada.

Especialistas en alimento de mascotas indican que los perros sí pueden consumir naranja o mandarina, toda vez que no se trata de un alimento tóxico para ellos, sin embargo deben hacerlo en cantidades mínimas.

Estos cítricos contienen altas cantidades de azúcares y pueden resultar ácidas para su paladar.

Además, debes retirar cualquier resto de cáscara o semillas que les pueda causar algún tipo de irritación.

¿Qué pasa si tu mascota consume naranja o mandarina por accidente?

Los cítricos tienen sabores ácidos que suelen no gustar a las mascotas, por lo que no te sorprendas si lo huele y no lo prueba o lo escupe al consumirlo por accidente.

Tanto las naranjas como las mandarinas contienen azúcares naturales y fibra, lo que podría hacer reaccionar su organismo, por lo que si estás pensando en compartir "alimentos para humanos" con tu mascota, vale la pena que primero consultes con el veterinario.

En caso de que las mascotas consuman este tipo de cítricos de forma accidental, te podrán ofrecer alternativas en caso de que exista algún tipo de irritación por el azúcar o la fibra. Además de explorar alternativas para consentirlos, tales como los premios saborizados.

De modo que aunque las naranjas no son tóxicas para ellos, no significa que sea recomendable que las consuman.