Repartidores de App Irrumpen en Unidad Habitacional de CDMX tras Amenaza con Arma de Fuego

Un grupo de repartidores por aplicación irrumpió en una unidad habitacional de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, luego de que uno de sus compañeros fuera amenazado por un hombre con un arma de fuego.

Los repartidores por aplicación realizaron en primera instancia un bloqueo sobre el Eje 8 Sur, pero posteriormente se dirigieron al lugar en el que fue amenazado su compañero.

Al arribar a la unidad habitacional en la colonia Xoco, comenzaron a lanzar objetos y golpear el portón hasta derribarlo. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SCC-CDMX) llegaron al lugar para resguardar la zona.

Tras la llegada de los cuerpos de seguridad, los motociclistas volvieron a bloquear el Eje 8 Sur y hasta las 19:40 horas permanecían en el lugar impidiendo la circulación.

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La inconformidad de los repartidores por aplicación se originó luego de que uno de sus compañeros fuera insultado por una mujer y amenazado por un hombre con un arma de fuego.

El grupo de inconformes exige una disculpa por las amenazas que sufrió uno de ellos el día de ayer por un sujeto que portaba un arma de fuego.

La SSC-CDMX publicó una nota informativa en la que señaló que ya realiza la investigación correspondiente por los hechos.

AMP