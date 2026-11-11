Seguridad

Repartidores de App Irrumpen en Unidad Habitacional de CDMX tras Amenaza con Arma de Fuego

El grupo de motociclistas realiza un bloqueo sobre el Eje 8 Sur; piden sea entregado el hombre que amenazó a su compañero

Repartidores de app bloquean Eje 8. Foto: N+Repartidores de app bloquean Eje 8. Foto: N+

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