No Solo en CDMX: Proponen Uso Obligatorio de Casco en Scooters Eléctricos

El uso de motocicletas y scooters eléctricos se ha vuelto cada vez más frecuente en todo el país. Sin embargo, este crecimiento también ha puesto en evidencia la falta de conciencia de algunos usuarios sobre la importancia de conducir de manera segura. Una muestra de ello es que muchos minimizan la necesidad de utilizar casco o, incluso cuando lo hacen, no se lo colocan correctamente, sin considerar los riesgos que esto representa para su integridad física en caso de un accidente.

El uso correcto del casco al conducir una motocicleta puede reducir hasta en un 40% el riesgo de muerte y hasta en un 70% las lesiones graves durante un accidente vial, de acuerdo con datos de autoridades de salud.

Ante el crecimiento de alternativas de movilidad como los scooters eléctricos y otros vehículos motorizados ligeros, el Congreso mexicano busca ampliar las disposiciones de seguridad para proteger a sus usuarios.

Actualmente, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial establece la obligatoriedad del casco para conductores y pasajeros de motocicletas. No obstante, la legislación no contempla a otros vehículos eléctricos individuales, lo que ha generado diferencias en su regulación entre las entidades federativas.

En el artículo 49, fracción IX, de dicha legislación se establece: "El uso obligatorio de casco para personas conductoras y pasajeros de motocicletas que cumpla con la Norma Oficial Mexicana (NOM) aplicable en la materia".

Esta disposición deja fuera a otros medios de transporte motorizados ligeros, como los scooters eléctricos, por lo que el diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo (PT), presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa para establecer el uso obligatorio del casco para las personas conductoras y pasajeras de vehículos eléctricos y motorizados eléctricos individuales.

¿Qué vehículos eléctricos contempla la iniciativa?

La propuesta plantea incorporar dos categorías a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial:

Vehículo eléctrico personal (VEP): Que tiene un acelerador independiente, dos o más ruedas y un motor eléctrico que le permite alcanzar una velocidad máxima de hasta 25 kilómetros por hora, con una potencia continua nominal menor a 250 watts.

Vehículo motorizado eléctrico personal (VEMEPE): Que cuenta con un acelerador independiente y dos o más ruedas, pero cuenta con un motor eléctrico cuya velocidad máxima supera los 25 kilómetros por hora. Su potencia continua nominal va de 250 watts hasta 1 kilowatt.

Gente pasea en bicicletas y scooters eléctricos en alguna ciudad del mundo. Foto: Reuters

Buscan homologar la regulación de scooters eléctricos en México

El legislador petista señala que actualmente no existe una definición homogénea de los vehículos motorizados eléctricos personales en la legislación mexicana. Esta situación ha provocado que las entidades federativas utilicen conceptos distintos para regularlos o que, en algunos casos, no cuenten con disposiciones específicas.

De acuerdo con el diputado, esta falta de uniformidad genera incertidumbre sobre los derechos y obligaciones de los usuarios, las atribuciones de las autoridades de movilidad, las condiciones de circulación y las características técnicas que permiten distinguir estos vehículos de otros medios de transporte.

La iniciativa busca que la circulación de scooters y otros vehículos eléctricos se realice bajo condiciones que favorezcan la convivencia con peatones, ciclistas, usuarios del transporte público y automovilistas, además de establecer mayores medidas de protección para quienes los utilizan.

¿Qué tipo de cascos deben usar?

Como establece la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, los cascos deben cumplir con la NOM aplicable en la materia. Esto es la NOM-206-SCFI/SSA2-2018, en la que se señala que los conductores y pasajeros de motocicletas deben utilizar cascos de seguridad diseñados específicamente para proteger la cabeza contra impactos.

Estos deben cumplir con pruebas de resistencia a golpes, penetración y funcionamiento del sistema de retención. No basta con utilizar cualquier casco: debe ser un equipo de protección que cumpla con los requisitos de seguridad correspondientes.

El casco debe ajustarse correctamente a la cabeza, contar con una correa de sujeción debajo de la barbilla y mantenerse abrochado durante todo el trayecto para evitar que se desprenda en caso de accidente.

Al comprarlo, es importante revisar que tenga etiqueta con la marca, talla, país de origen y fecha de fabricación, así como las advertencias e instrucciones de uso. La norma también establece que no debe modificarse y que debe reemplazarse después de recibir un impacto fuerte, incluso si no presenta daños visibles.

TLS