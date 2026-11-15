Movilidad

No Solo en CDMX: Proponen Uso Obligatorio de Casco en Scooters Eléctricos

Un diputado del PT ha planteado hacer obligatorio este elemento de seguridad para usuarios de scooters y vehículos eléctricos personales

Proponen Uso de Casco Obligatorio en Scooters EléctricosUn hombre conduce un scooter eléctrico antes de una reunión global. Foto: Reuters

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¿Scooters eléctricos sin casco? Un diputado busca cambiar eso. Conoce cómo esta propuesta podría mejorar la seguridad vial y proteger a los usuarios de vehículos eléctricos personales.

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